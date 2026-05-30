Por qué no juega hoy Viktor Gyökeres en Arsenal vs. PSG por la final de la UEFA Champions League

En el Puskás Aréna de Budapest, Arsenal y PSG se enfrentan en el marco de la final de la UEFA Champions League para conocer al campeón del certamen continental más importante de Europa. Los ingleses van por su primer título, mientras que los franceses quieren el bicampeonato.

De cara a este encuentro, el entrenador de los Gunners, Mikel Arteta, dio el equipo titular y puso todo lo mejor que tiene a disposición. Además, decidió marginar a uno de sus goleadores, Viktor Gyökeres, al banco de los suplentes.

El motivo de la ausencia del sueco es futbolístico, ya que quien suele hacer las veces como titular es el alemán Kai Havertz, que también irá desde la partida en este duelo. Es por eso que el ex Sporting Lisboa será uno de los 12 revelos para el DT español.

Así las cosas, Arsenal tendrá en su delantera Havertz como referencia de área, mientras que sus laderos serán Bukayo Saka por una banda y por la otra estará el belga Leandro Trossard. Por detrás de ellos habrá una línea con tres mediocampistas.

A lo largo de la temporada, Gyökeres fue titular en distintos encuentros, a tal punto que disputó las dos semifinales con Atlético de Madrid como titular y marcó un gol en la ida. Ahora, será una variante para cambiar el partido en el complemento.

La formación de Arsenal para enfrentar a PSG por la final de la Champions League

Los Gunners saldrán a la cancha con: David Raya; Cristhian Mosquera, William Saliba, Gabriel Magalhaes, Piero Hincapié; Myles Lewis-Skelly, Declan Rice; Bukayo Saka, Martin Ødegaard, Leandro Trossard; y Kai Havertz.

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