Los Reds aseguraron que la determinación se tomó de mutuo acuerdo con el DT saliente y ya tienen avanzadas las gestiones con su reemplazo.

Liverpool comunicó formalmente este sábado que Arne Slot dejó de ser el entrenador del primer equipo, tras un balance poco favorable de la reciente temporada en la que el equipo no logró avanzar más allá de los cuartos de final de la Champions League y finalizó en la quinta posición de la Premier, sin haber logrado tampoco trascender en la FA Cup y habiendo perdido el pasado agosto la final de la Community Shield ante Crystal Palace.

“Esta fue una decisión difícil. La contribución que Slot ha hecho en el tiempo que estuvo con nosotros fue importante, con mucho significado y, lo más importante, ha sido un éxito. Nuestro aprecio a lo que ha conseguido no podría ser mayor. Desde el momento en que le conocimos, nos quedó claro que es un individuo que no solo acepta la responsabilidad, la abraza. Esto fue evidente cuando asumió el cargo y cuando nos llevó a ganar la Premier League”, señaló el club a través de un comunicado.

Liverpool también dio cuenta de que la decisión de poner fin al vínculo club – entrenador fue consensuada entre las partes, luego de llegar a la conclusión de que “un cambio es necesario para que el club evolucione”. En la campaña 2025/26, Slot dirigió 57 partidos oficiales con Liverpool. El balance fue de 28 victorias, nueve empates y 20 derrotas, con un promedio general de 1.63 puntos por partido.

Liverpool FC can confirm Arne Slot is to depart his role as head coach with immediate effect and that the process to appoint a successor is under way.



He leaves with a Premier League title to his name and our deepest gratitude and appreciation. — Liverpool FC (@LFC) May 30, 2026

“Solo podemos desearle a Arne lo mejor en la siguiente etapa de su carrera como entrenador, y confiamos en que seguirá cosechando éxitos. Lo hacemos sabiendo que su legado en el Liverpool permanece intacto y que adquirirá aún más relevancia en los años y décadas venidero”, finalizó el club su comunicado.

Inmediatamente después de que se confirmara la salida del entrenador del equipo en el que milita Alexis Mac Allister, quien está próximo a disputar su segundo Mundial con la Selección Argentina, el periodista Fabrizio Romano aseguró que Andoni Iraola no solo es el favorito para reemplazarlo, sino que ya se han avanzado las negociaciones para su arribo.

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Los números de Slot en Liverpool

Arne Slot asumió el mando de Liverpool para reemplazar nada menos que a Jürgen Klopp a mediados de 2024 y tenía contrato con el club hasta junio de 2027. En total, dirigió 113 partidos oficiales, en los que cosechó 66 victorias, 19 empates y 28 derrotas. La pasada temporada, conquistó la Premier League con el club.

El comunicado completo

“Tras incorporarse al club en junio de 2024, Arne consiguió nuestro vigésimo título de liga en su primera temporada al mando, finalizando la campaña 2024-25 como Entrenador del Año de la LMA, después de haber guiado también al equipo a la final de la Copa Carabao y a los octavos de final de la Liga de Campeones.

Posteriormente, supervisó la clasificación para la Liga de Campeones por segunda temporada consecutiva en la 2025-26, cuando los Reds también alcanzaron los cuartos de final de la misma competición.

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En un comunicado conjunto, los propietarios del Liverpool destacaron su reconocimiento por el éxito que Arne aportó al club y también por el liderazgo demostrado durante sus dos años al frente: Es evidente que esta fue una decisión difícil para nosotros como club. La contribución que Arne ha hecho al Liverpool FC durante el tiempo que ha estado con nosotros ha sido significativa, valiosa y, lo más importante para los aficionados y para nosotros mismos, un éxito.

Por ello, nuestro reconocimiento por todo lo que ha logrado es inmenso, sobre todo porque se basa en una ética de trabajo, una diligencia y un nivel de experiencia que refuerzan aún más nuestra opinión de que es un líder en su campo.

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Desde el primer momento en que conocimos a Arne, quedó claro de inmediato que es una persona que no solo acepta la responsabilidad, sino que la asume con pasión. Esto se evidenció cuando aceptó el cargo de entrenador principal, cuando nos guió hacia el título de la Premier League y durante toda la temporada que acaba de terminar, cuando enfrentó importantes desafíos y presiones.

Al mismo tiempo, hemos llegado colectivamente a la conclusión de que el cambio es necesario para que el club siga avanzando. Una vez más, cabe destacar que esta no es una decisión que se haya tomado a la ligera, todo lo contrario.

Nos gustaría aprovechar esta oportunidad para dejar constancia de nuestro agradecimiento a Arne, quien siempre ocupará un lugar especial en la historia de este club de fútbol como el entrenador que le brindó al Liverpool su vigésimo título de liga.

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Ese logro, aún más destacable por haberse producido en su primera temporada al mando, se basó en un entrenamiento y un liderazgo excepcionales día tras día.

También ayudó a guiar al club a través de uno de los períodos más difíciles imaginables tras la pérdida de Diogo. La compasión y la humanidad que demostró durante todo ese tiempo dicen mucho de él como persona.

Por ello, solo podemos desearle a Arne lo mejor en la siguiente etapa de su carrera como entrenador, y confiamos en que seguirá cosechando éxitos. Lo hacemos sabiendo que su legado en el Liverpool permanece intacto y que adquirirá aún más relevancia en los años y décadas venideros”.