Qué pasa si PSG y Arsenal empatan por la final de la UEFA Champions League 2025-2026

En el Puskás Aréna, de Budapest, los parisinos y los Gunners definen al mejor equipo de Europa. Todos los detalles.

Este sábado 30 de mayo se enfrentan Paris Saint-Germain y Arsenal por la final de la UEFA Champions League en el Puskás Aréna, ubicado en la ciudad húngara de Budapest. El encuentro comienza a las 13:00 horas (Argentina) y se puede ver por ESPN, Fox Sports y Disney+. Además, el árbitro es el alemán Daniel Siebert y en el VAR está su compatriota Bastian Dankert.

Toda la población futbolera está pendiente de este encuentro, donde se miden uno de los mejores ataques del mundo contra una de las mejores defensas. Y a eso hay que sumarle la cantidad de estrellas que posee cada equipo, aunque los parisinos, que van por su segunda Orejona de la historia, le sacan una buena ventaja a los londinenses.

PSG y Arsenal se enfrentaron en 2025.

Para llegar a esta instancia, en las semifinales debieron imponerse ante frente a Bayern Múnich y Atlético de Madrid, respectivamente. En un partidazo, PSG le ganó 5-4 la ida a los alemanes, y en la revancha igualaron en uno. Por su parte, Arsenal empató 1-1 con el Colchonero en el primer juego y luego, en su propia casa, lo venció por la mínima diferencia y alcanzó la final después de 20 años.

¿Qué pasa si PSG y Arsenal empatan por la final de la UEFA Champions League?

En el caso de que empaten al finalizar los 90 minutos reglamentarios, la final se prolongará con dos tiempos suplementarios de 15 minutos cada uno. Y si en la prórroga persiste el resultado, al campeón de la UEFA Champions League lo definirán por una tanda de penales.

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¿Qué canal pasa PSG vs. Arsenal?

El partido entre PSG y Arsenal, correspondiente a la final de la UEFA Champions League, en Argentina, podrá visualizarse exclusivamente por ESPN, Fox Sports y también a través de Disney+ Premium.

¿A qué hora se juega PSG vs. Arsenal?

PSG y Arsenal se encontrarán frente a frente este sábado 30 de mayo, desde las 13:00 horas de la República Argentina, en el Puskás Aréna, ubicado en la ciudad de Budapest.

¿A qué hora juega PSG vs. Arsenal, país por país?

Argentina: 13:00 horas

Bolivia: 12:00 horas

Brasil: 13:00 horas

Chile: 12:00 horas

Colombia: 11:00 horas

Ecuador: 11:00 horas

Estados Unidos (Central): 11:00 horas

Estados Unidos (Este): 12:00 horas

Estados Unidos (Montaña): 10:00 horas

Estados Unidos (Pacífico): 09:00 horas

México: 10:00 horas

Paraguay: 12:00 horas

Perú: 11:00 horas

Uruguay: 13:00 horas

Venezuela: 12:00 horas

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Terna arbitral de PSG vs. Arsenal

Árbitro: Daniel Siebert (Alemania)

Asistente 1: Jan Seidel (Alemania)

Asistente 2: Rafael Foltyn (Alemania)

Cuarto árbitro: Sandro Schärer (Suiza)

VAR: Bastian Dankert (Alemania)

AVAR: Carlos del Cerro (España)

Los cruces de la UEFA Champions League