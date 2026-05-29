La dirigencia del Millonario pisó el acelerador por uno futbolista que fue pedido exclusivo de Coudet.

Antes que transcurriera la primera hora desde la confirmación oficial de la firma del contrato de Nicolás Otamendi para vincularse al club hasta diciembre de 2027, River pisó el acelerador por otra incorporación que ya tenía muy avanzada y envió la oferta formal al Getafe para fichar al mediocampista uruguayo Mauro Arambarri.

El futbolista de 30 años había sido un pedido de Eduardo Coudet, que lo conoce bien de sus experiencias en LaLiga de España, y aunque se creía que el El Millonario iban a solicitar una cesión con opción de compra, Bolavip pudo saber que el ofrecimiento fue de 3.5 millones de euros por el 50 por ciento de su pase.

Por el lado del jugador surgido de Defensor Sporting, que en el fútbol europeo también defendió la camiseta del Bordeaux francés, ya se llegó a un acuerdo sobre las condiciones de contratación, con una extensión del vínculo por tres años y medio.

En El Millonario quedarán entonces a la espera de Getafe, que días atrás había hecho saber que pretendía recibir 6 millones de euros por la mitad de la ficha del jugador sobre la que tiene propiedad. El futbolista es dueño del 20 por ciento de su pase y esa porción también se encontraría ya acordada, mientras que el 30 por ciento restante es de Boston River, donde nunca jugó, a través de un grupo empresario.

Arambarri, un jugador que Coudet considera esencial para dar su sello a la mitad de la cancha.

Arambarri supo representar a la Selección de Uruguay tanto en el Sudamericano Sub-20 2015 como en el Mundial Sub-20 de ese mismo año. En la mayor debutó en 2020, aunque nunca ha podido consolidarse en la consideración de Marcelo Bielsa, DT que conducirá a La Celeste en la próxima Copa del Mundo.

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Los números de Mauro Arambarri

Como futbolista profesional, Mauro Arambarri ha acumulado 23 anotaciones al cabo de 329 compromisos de carácter oficial. La particularidad tiene que ver con que 22 de esos goles se produjeron desde su llegada a Getafe, donde lleva 265 partidos oficiales.

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