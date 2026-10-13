Aston Villa vs. Fenerbahce en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 2 de la Champions League

Aston Villa y Fenerbahce se enfrentan este miércoles 14 de octubre, por la jornada 2 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

El miércoles 14 de octubre, la Champions League llega a su segunda fecha y el Aston Villa aparece como el gran candidato a quedarse con los tres puntos ante un Fenerbahce que todavía no encontró su mejor versión en el torneo.

Son solo dos presentaciones en la fase de liga, pero cada punto pesa para meterse entre los puestos que clasifican directo a octavos. Un buen resultado acomoda a cualquiera de los dos en la tabla general, mientras que una caída complica el panorama antes de lo esperado.

Horario del partido

Argentina: 16:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

El Aston Villa llega con el envión de una victoria ajustada, 3-2 como visitante frente al Brujas, que le permitió arrancar con los tres puntos en el bolsillo. Esa imagen ofensiva, sumada a jugar ahora en su casa, alimenta la idea de que puede quedarse con otro triunfo y escalar en la tabla, donde hoy ocupa la posición 11.

Fenerbahce, en cambio, empezó con un empate 1-1 como local ante la Roma, un resultado que lo dejó con apenas un punto y en el puesto 20 del certamen. El equipo turco necesita mostrar otra cara lejos de Estambul si quiere evitar quedar relegado en la pelea por la clasificación.

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El historial entre Aston Villa y Fenerbahce

El historial entre ambos es muy corto: apenas se enfrentaron una vez y el saldo favorece al Aston Villa, que se impuso 1-0 en enero de 2026 en un partido donde Fenerbahce hizo de local. No hay demasiada historia previa que marque una tendencia clara, así que este nuevo cruce funciona casi como un desempate.

Último enfrentamiento

Fecha Partido Resultado Torneo 22/01/2026 Fenerbahce vs. Aston Villa 0-1 UEFA Europa League

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

LASK vs. Liverpool — miércoles 14 de octubre, 13:45 hs

Feyenoord vs. Como 1907 — miércoles 14 de octubre, 13:45 hs

Betis vs. Porto — miércoles 14 de octubre, 16:00 hs

Shakhtar Donetsk vs. AEK Athens — miércoles 14 de octubre, 16:00 hs

Slovan Bratislava vs. Stuttgart — miércoles 14 de octubre, 16:00 hs

Man City vs. PSG — miércoles 14 de octubre, 16:00 hs

Bodo Glimt vs. Dortmund — miércoles 14 de octubre, 16:00 hs

Roma vs. Real Madrid — miércoles 14 de octubre, 16:00 hs

Lille vs. Galatasaray — miércoles 21 de octubre, 13:45 hs

Bayern vs. Arsenal — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs

En síntesis