Las alineaciones de Aldosivi y River por el duelo de la fecha 16 del Torneo Clausura 2026

En el Minella, el Tiburón se despide de Primera ante el Millonario, que está obligado a ganar.

En el Estadio José María Minella, por la fecha 16 del Torneo Clausura, River visita al ya descendido Aldosivi de Mar del Plata en búsqueda de una victoria que le permita asegurarse el cuarto puesto del Grupo B y así definir los octavos de final en condición de local.

El Tiburón se despedirá de la categoría junto a su gente, debido a que tras la derrota ante Racing se quedó sin chances de alcanzar a Deportivo Riestra, por lo que de esta manera la próxima temporada jugará en la Primera Nacional tras dos años en la máxima división.

River, por su parte, llega obligado a ganar para dar vuelta la página y llegar a los playoff de la mejor manera. De cara a este encuentro, Leonardo Ponzio hará dos cambios en la defensa ante las expulsiones de Lucas Martínez Quarta y Gonzalo Montiel frente a Boca.

Las alineaciones de Aldosivi y River

Aldosivi : Lucas Acosta; Rodrigo González, Néstor Breitenbruch, Joaquín Pombo, Braian Cufré; Blas Palavecino, Martín García, Lucas Castro, Felipe Anso; Nicolás Gaitán y Andrés Vombergar.

: Lucas Acosta; Rodrigo González, Néstor Breitenbruch, Joaquín Pombo, Braian Cufré; Blas Palavecino, Martín García, Lucas Castro, Felipe Anso; Nicolás Gaitán y Andrés Vombergar. River: Santiago Beltrán; Giovanni González, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Lucas Silva, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán.

La tabla de posiciones del Torneo Clausura