Tomás Aranda concentrará para el duelo entre Boca y Defensa y Justicia

El mediocampista ofensivo había sufrido una fractura de peroné a fines de agosto, lo que lo alejó de las canchas por varios meses.

Una de las mejores apariciones del fútbol argentino en los últimos años es la de Tomás Aranda, el mediocampista ofensivo formado en Boca que fue descollante en sus primeros partidos en Primera División. El pasado 26 de agosto, en un entrenamiento, el pibe sufrió la fractura del peroné y estuvo alejado varios meses de las canchas, pero Bolavip pudo saber que estará presente en la lista de convocados para el duelo del próximo sábado ante Defensa y Justicia.

Boca se juega ser campeón de Liga -el título que recibe el ganador de la Tabla Anual- el próximo sábado ante Defensa y Justicia. El Xeneize tiene 60 puntos, los mismos que Argentinos Juniors y apenas uno más que Rosario Central. Para Arruabarrena es clave este encuentro y, al ver que Aranda se entrenó bien, fue que decidió convocarlo, aunque todo indica que irá al banco de suplentes.

Paredes y Aranda en La Bombonera. (Foto: Getty).

En la conferencia de prensa posterior al Superclásico del pasado domingo, Arruabarrena había dado algunas pistas respecto a Tomás Aranda y su posible regreso: “Va bien, por buen camino. El proceso de recuperación fue bueno. Creemos que puede estar con el grupo. Tengo que hablar con él y con los médicos“. Finalmente su respuesta fue positiva y estará vs. Defensa y Justicia.

¿Y Bareiro?

Otro de los jugadores que Boca tuvo lesionado durante gran parte del semestre es Adam Bareiro, quien recién volvería a aparecer entre los convocados para el duelo entre el Xeneize y Banfield por la semifinal de la Copa Argentina. El paraguayo necesita más ritmo y por eso sería considerado para el duelo del 14 de noviembre en Mendoza ante el Taladro.

Adam Bareiro. (Foto: Getty).

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La Tabla Anual 2026

Boca Juniors – 60 puntos – COPA LIBERTADORES/CAMPEÓN – CLASIFICÓ Argentinos Juniors – 60 puntos – COPA LIBERTADORES Rosario Central – 59 puntos – COPA LIBERTADORES Vélez Sarsfield – 56 puntos – COPA SUDAMERICANA Independiente Rivadavia – 56 puntos – COPA SUDAMERICANA Instituto – 54 puntos – COPA SUDAMERICANA Gimnasia de La Plata – 54 puntos – COPA SUDAMERICANA River Plate – 52 puntos – COPA SUDAMERICANA Lanús – 49 puntos – COPA SUDAMERICANA Belgrano – 49 puntos – (Clasificado a Libertadores – campeón del Apertura) Defensa – 47 puntos Estudiantes LP – 46 puntos Independiente – 44 puntos Barracas Central – 44 puntos Huracán – 41 puntos

Cómo está la tabla del Torneo Clausura 2026

DATOS CLAVE

Tomás Aranda vuelve a los concentrados de Boca tras fracturarse el peroné el 26 de agosto .

vuelve a los concentrados de Boca tras fracturarse el peroné el . Boca Juniors suma 60 puntos y definirá la Tabla Anual ante Defensa y Justicia .

suma y definirá la Tabla Anual ante . Rodolfo Arruabarrena convocará a Tomás Aranda para ocupar un lugar en el banco de suplentes.