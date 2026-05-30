Se acerca el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, y poco a poco sube la fiebre por el campeonato más importante de todo el planeta fútbol. Pero así como restan 12 días para su comienzo y que todos queden paralizados, también hay malas noticias.
Hasta el sábado 30 de mayo, 33 países brindaron sus respectivas listas de citados, pero como aún se pueden hacer modificaciones -hasta que cada seleccionado empiece a jugar-, en la Selección de Costa de Marfil hubo un cambio obligado: se lesionó Clément Akpa, el lateral izquierdo y no podrá formar parte de su primera cita mundialista.
Por medio de un comunicado, la Federación Marfileña de Fútbol anunció la baja de Akpa, quien se desgarró el aductor en un entrenamiento de Auxerre y se perdió la última fecha de la Ligue 1 ante Lille, donde triunfaron en condición de visitante. Además de que le desean “una pronta recuperación” y también “le reitera todo su apoyo”.
De esta manera, quien lo reemplaza es Christopher Operi, que también se mueve en el lateral izquierdo y que defiende la camiseta de Başakşehir, en la Süper Lig de Turquía. El futbolista nacido en la ciudad de Abiyán se sumó a las prácticas de la delegación conformada por el entrenador Emerse Faé, ya que no solo están preparándose para la competencia, sino que también para un amistoso ante su par de Francia, el cual se disputará el 4 de junio.
Christopher Operi, el lateral izquierdo que reemplaza a Clément Akpa.
La lista de convocados de Costa de Marfil para el Mundial 2026
- ARQUEROS: Yahia Fofana, Mohamed Koné y Alban Lafont.
- DEFENSORES: Emmanuel Agbadou, Christopher Operi, Ousmane Diomandé, Guéla Doué, Ghislain Konan, Odilon Kossounou, Evan Ndicka y Wilfried Singo.
- VOLANTES: Seko Fofana, Parfait Guiagon, Christ Inao Oulaï, Franck Kessié, Ibrahim Sangaré y Jean-Michaël Seri.
- DELANTEROS: Simon Adingra, Ange-Yoan Bonny, Amad Diallo, Oumar Diakité, Yan Diomandé, Evann Guessand, Nicolas Pépé, Bazoumana Touré y Elye Wahi.
- DT: Emerse Faé
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DATOS CLAVES
- Clément Akpa quedó fuera del Mundial con Costa de Marfil por una lesión.
- Christopher Operi, de Başakşehir, reemplaza al lateral izquierdo en la lista mundialista.
- El 4 de junio es la fecha del amistoso de Costa de Marfil contra Francia.