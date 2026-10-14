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PSG aplastó a Manchester City y ahora va por Barcelona: así está la tabla de la Champions League tras la Fecha 2

El bicampeón reinante dominó al equipo de Enzo Fernández y se mantiene con puntaje ideal en la Fase Liga.

PSG goleó a Manchester City y sigue firme arriba.
© GettyPSG goleó a Manchester City y sigue firme arriba.

Pasaron los 18 compromisos de la Fecha 2 de la Fase Liga de la Champions League 2026-27 y hubo importantes movimientos en la tabla. Hasta ahora, solo 9 equipos se mantienen con puntaje ideal y el campeón defensor, Paris Saint-Germain, es uno de ellos.

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El combinado dirigido por Luis Enrique va por su tercera Orejona al hilo y este miércoles dio un golpe de autoridad al golear a Manchester City en condición de visitante. Desiré Doué, Ousmane Dembélé y Vitinha fueron los autores de los goles para el combinado francés.

Ahora, PSG tiene por delante otro duelo más que exigente, esta vez ante otro de los punteros. Se trata de Barcelona, a quien enfrentará el próximo martes 20 de octubre en el Parque de los Príncipes.

En una victoria poco ortodoxa, Liverpool goleó por 6-3 al LASK de Austria y también está entre los punteros. En cuanto a triunfos épicos, Real Madrid levantó un déficit de dos goles para ganarle a Roma en Italia por un 4-3 agónico. Además, Aston Villa tuvo una noche soñada y aplastó por 6-0 a Fenerbahce.

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Así está la tabla de la Champions League 2026-27

Cuándo se juega la Fecha 3

MARTES 20 DE OCTUBRE

  • 13.45 – Fenerbahce vs. Slavia Praga
  • 13.45 – Sabah vs. Borussia Dortmund
  • 16.00 – Liverpool vs. Villarreal
  • 16.00 – Porto vs. PSV Eindhoven
  • 16.00 – Stuttgart vs. Atlético de Madrid
  • 16.00 – Paris Saint-Germain vs. Barcelona
  • 16.00 – Napoli vs. Bodo Glimt
  • 16.00 – Manchester City vs. AEK Atenas
  • 16.00 – Roma vs. Slovan Bratislava

MIÉRCOLES 21 DE OCTUBRE

  • 13.45 – Como vs. Manchester United
  • 13.45 – Lille vs. Galatasaray
  • 16.00 – Brujas vs. Lens
  • 16.00 – Bayern Múnich vs. Arsenal
  • 16.00 – Real Madrid vs. RB Leipzig
  • 16.00 – Real Betis vs. Feyenoord
  • 16.00 – Inter de Milán vs. Shakhtar Donestk
  • 16.00 – Aston Villa vs. Viking
  • 16.00 – Sporting de Lisboa vs. LASK

Datos clave

  • Tabla de posiciones: El Paris Saint-Germain vence 3-0 a Manchester City y lidera con puntaje ideal.
  • Goleada del PSG: Desiré Doué, Ousmane Dembélé y Vitinha anotaron los goles del Paris Saint-Germain.
  • Próximo partido: El Paris Saint-Germain enfrentará al Barcelona el martes 20 de octubre por la Fecha 3.
Agustín Vetere
Agustín Vetere
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