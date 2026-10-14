PSG aplastó a Manchester City y ahora va por Barcelona: así está la tabla de la Champions League tras la Fecha 2

Pasaron los 18 compromisos de la Fecha 2 de la Fase Liga de la Champions League 2026-27 y hubo importantes movimientos en la tabla. Hasta ahora, solo 9 equipos se mantienen con puntaje ideal y el campeón defensor, Paris Saint-Germain, es uno de ellos.
El combinado dirigido por Luis Enrique va por su tercera Orejona al hilo y este miércoles dio un golpe de autoridad al golear a Manchester City en condición de visitante. Desiré Doué, Ousmane Dembélé y Vitinha fueron los autores de los goles para el combinado francés.
¡¡UNA EXHIBICIÓN PARISINA EN INGLATERRA!! Pase atrás de Akliouch, taco de Zaire-Emery y golazo inatajable de Vitinha para el 3-0 de PSG vs. Manchester City.— SportsCenter (@SC_ESPN) October 14, 2026
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Ahora, PSG tiene por delante otro duelo más que exigente, esta vez ante otro de los punteros. Se trata de Barcelona, a quien enfrentará el próximo martes 20 de octubre en el Parque de los Príncipes.
En una victoria poco ortodoxa, Liverpool goleó por 6-3 al LASK de Austria y también está entre los punteros. En cuanto a triunfos épicos, Real Madrid levantó un déficit de dos goles para ganarle a Roma en Italia por un 4-3 agónico. Además, Aston Villa tuvo una noche soñada y aplastó por 6-0 a Fenerbahce.
¡¡ESTE EQUIPO ES UNA LOCURA!! ¡¡RUDIGER LE GANÓ A TODOS DENTRO DEL ÁREA Y FIRMÓ LA REMONTADA ÉPICA DE REAL MADRID VS. ROMA!! ¡4-3 AGÓNICO! Inexorable ley del ex…— SportsCenter (@SC_ESPN) October 14, 2026
📺 Toda la #UCL por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/V7xso75FwF
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Así está la tabla de la Champions League 2026-27
Cuándo se juega la Fecha 3
MARTES 20 DE OCTUBRE
- 13.45 – Fenerbahce vs. Slavia Praga
- 13.45 – Sabah vs. Borussia Dortmund
- 16.00 – Liverpool vs. Villarreal
- 16.00 – Porto vs. PSV Eindhoven
- 16.00 – Stuttgart vs. Atlético de Madrid
- 16.00 – Paris Saint-Germain vs. Barcelona
- 16.00 – Napoli vs. Bodo Glimt
- 16.00 – Manchester City vs. AEK Atenas
- 16.00 – Roma vs. Slovan Bratislava
MIÉRCOLES 21 DE OCTUBRE
- 13.45 – Como vs. Manchester United
- 13.45 – Lille vs. Galatasaray
- 16.00 – Brujas vs. Lens
- 16.00 – Bayern Múnich vs. Arsenal
- 16.00 – Real Madrid vs. RB Leipzig
- 16.00 – Real Betis vs. Feyenoord
- 16.00 – Inter de Milán vs. Shakhtar Donestk
- 16.00 – Aston Villa vs. Viking
- 16.00 – Sporting de Lisboa vs. LASK
Datos clave
- Tabla de posiciones: El Paris Saint-Germain vence 3-0 a Manchester City y lidera con puntaje ideal.
- Goleada del PSG: Desiré Doué, Ousmane Dembélé y Vitinha anotaron los goles del Paris Saint-Germain.
- Próximo partido: El Paris Saint-Germain enfrentará al Barcelona el martes 20 de octubre por la Fecha 3.