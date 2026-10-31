Man City vs. Brighton: horario y dónde ver en vivo y online en Argentina, por la jornada 9 de la Premier League

Man City y Brighton se enfrentan este sábado 31 de octubre, en el Etihad Stadium, por la jornada 9 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Man City recibe a Brighton este sábado 31 de octubre desde las 12:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 9 de la Premier League, se disputará en el Etihad Stadium. El líder quedó golpeado tras la caída ante el Aston Villa y necesita reaccionar rápido para no abrir una grieta en la punta. Enfrente aparece un Brighton que llega de visitar Anfield y que no le teme a los nombres grandes.

Es la primera fecha del tramo donde ningún resultado pasa inadvertido: City quiere frenar el bajón, Brighton quiere confirmar que puede pelear arriba de la tabla.

La actualidad de ambos equipos

Man City llega con la espina del traspié frente al Aston Villa, que cortó una racha positiva tras ganarle a Ipswich Town y golear de visitante al Liverpool. Sigue primero con 21 puntos, pero la ventaja ya no es tan cómoda y necesita volver a mostrar solidez en el Etihad.

Brighton, en cambio, llega discreto pero no mal: viene de perder con el Liverpool, aunque antes había goleado 5-0 de local a Crystal Palace y ganado afuera ante Sunderland. Está tercero con 16 unidades, pisándole los talones a los puestos de arriba, y un golpe en Manchester le serviría para meterse de lleno en la pelea grande.

El historial entre Man City y Brighton

El historial es amplio y favorece claramente a Man City, que ganó 18 de los 29 duelos directos contra apenas 6 de Brighton, con 7 empates y una diferencia de goles notable (64 contra 33). Sin embargo, los últimos cruces muestran otra cara: el más reciente terminó 2-2 y antes hubo otro empate, además de una victoria de Brighton como local. La historia pesa, pero los partidos recientes vienen mucho más parejos de lo que indica el acumulado.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 28/10/2026 Man City vs. Brighton 2-2 League Cup 07/01/2026 Man City vs. Brighton 1-1 Premier League 31/08/2025 Brighton vs. Man City 2-1 Premier League 15/03/2025 Man City vs. Brighton 2-2 Premier League 09/11/2024 Brighton vs. Man City 2-1 Premier League 25/04/2024 Brighton vs. Man City 0-4 Premier League 21/10/2023 Man City vs. Brighton 2-1 Premier League 24/05/2023 Brighton vs. Man City 1-1 Premier League 22/10/2022 Man City vs. Brighton 3-1 Premier League 20/04/2022 Man City vs. Brighton 3-0 Premier League

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Horario del partido

Argentina: 12:00 hs

Por dónde ver el partido

Argentina: Disney+ Premium

Disney+ Premium Sudamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium México: FOX, FOX One

FOX, FOX One Estados Unidos: Fubo, Peacock, NBCSN

Fubo, Peacock, NBCSN España: DAZN, DAZN1 Spain, Movistar+

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Hull vs. Ipswich Town — sábado 31 de octubre, 12:00 hs

Coventry vs. Sunderland — sábado 31 de octubre, 12:00 hs

Brentford vs. Nottingham Forest — sábado 31 de octubre, 12:00 hs

Bournemouth vs. Leeds — sábado 31 de octubre, 12:00 hs

Tottenham vs. Crystal Palace — sábado 31 de octubre, 14:30 hs

Aston Villa vs. Fulham — sábado 31 de octubre, 17:00 hs

Liverpool vs. Arsenal — domingo 1 de noviembre, 13:30 hs

Newcastle vs. Everton — lunes 2 de noviembre, 17:00 hs

En síntesis