RB Leipzig vs. PSV en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 2 de la Champions League

RB Leipzig recibe a PSV este martes 13 de octubre por la segunda jornada de la Champions League.
RB Leipzig llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero PSV tratará de dar el golpe.
Horario del partido
- Argentina: 16:00 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: Disney+ Premium
La actualidad de ambos equipos
En su último compromiso, RB Leipzig perdió 1-4 como visitante ante Como 1907. El conjunto marcha 32° con 0 puntos.
PSV viene de empatar 1-1 como local ante Shakhtar Donetsk . El equipo ocupa el puesto 17 con 1 punto.
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Sabah FK vs. Slavia Praga — martes 13 de octubre, 13:45 hs
- Lens vs. Sporting — martes 13 de octubre, 13:45 hs
- Viking vs. Bayern — martes 13 de octubre, 16:00 hs
- Villarreal vs. Napoli — martes 13 de octubre, 16:00 hs
- Galatasaray vs. Barcelona — martes 13 de octubre, 16:00 hs
- Inter vs. Brujas — martes 13 de octubre, 16:00 hs
- Atlético de Madrid vs. Manchester United — martes 13 de octubre, 16:00 hs
- Arsenal vs. Lille — martes 13 de octubre, 16:00 hs
- LASK vs. Liverpool — miércoles 14 de octubre, 13:45 hs
- Feyenoord vs. Como 1907 — miércoles 14 de octubre, 13:45 hs
- Betis vs. Porto — miércoles 14 de octubre, 16:00 hs
- Shakhtar Donetsk vs. AEK Athens — miércoles 14 de octubre, 16:00 hs
- Slovan Bratislava vs. Stuttgart — miércoles 14 de octubre, 16:00 hs
- Man City vs. PSG — miércoles 14 de octubre, 16:00 hs
- Bodo Glimt vs. Dortmund — miércoles 14 de octubre, 16:00 hs
- Aston Villa vs. Fenerbahce — miércoles 14 de octubre, 16:00 hs
- Roma vs. Real Madrid — miércoles 14 de octubre, 16:00 hs
En síntesis
- RB Leipzig y PSV se enfrentan este martes 13 de octubre por la jornada 2 de la Champions League.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- RB Leipzig suma 0 puntos en el torneo.
- PSV suma 1 punto en el torneo.