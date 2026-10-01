Alineaciones de Platense y Estudiantes por la Copa Argentina: formaciones confirmadas

Se viene Platense vs. Estudiantes este jueves 1 de octubre desde las 21:15 hora de Argentina por la Copa Argentina: repasa las alineaciones confirmadas y las novedades de ambos.
Bajas y ausentes de Platense y Estudiantes
Platense:
- Ignacio Vazquez (lesión isquiotibial; vuelve a mediados de octubre de 2026)
- Juan Ignacio Saborido (lesión de rodilla; vuelve a fines de octubre de 2026)
- Héctor Bobadilla (esguince de rodilla; vuelve a mediados de octubre de 2026)
- Gonzalo Goñi (lesión en el tendón de Aquiles; vuelve a mediados de octubre de 2026)
- Luciano Gimenez (luxación de hombro; vuelve a mediados de octubre de 2026)
- Santiago Quiros (lesión de meniscos; vuelve a principios de diciembre de 2026)
- Tomás Nasif (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a mediados de enero de 2027)
Estudiantes:
- Santiago Arzamendia (rotura de ligamentos cruzados)
- Gabriel Neves (ausencia; vuelve a fines de diciembre de 2026)
- Joaquin Correa (lesión muscular; vuelve a mediados de octubre de 2026)
- Tiago Palacios (lesión muscular; vuelve a mediados de octubre de 2026)
- Jalil Elías (lesión muscular; vuelve en 1-2 semanas)
Cómo llegan Platense y Estudiantes
Platense viene de empatar 1-1 con Instituto.
Estudiantes viene de ganarle 3-1 a Barracas Central.
Las alineaciones de Platense y Estudiantes
Platense (4-2-3-1): Juan Pablo Cozzani, Agustín Lagos, Tomás Silva, Martín Barrios, Mateo Mendía, Víctor Cuesta, Guido Mainero, Pablo Ferreira, Bruno Sepúlveda, Bautista Merlini, Nicolás Retamar. DT: Martín Palermo.
Estudiantes (4-2-3-1): Fernando Muslera, Eros Mancuso, Tomás Palacios, Baltasar Rodríguez, Santiago Núñez, Leandro González Pírez, Fabricio Pérez, Ezequiel Piovi, Guido Carrillo, José Sosa, Joaquín Tobio Burgos. DT: Alexander Medina.
Suplentes de Platense: Maximiliano Amarfil, Juan Gauto, Iván Gómez, Celías Ingenthron, Gonzalo Lencina, Augusto Lotti, Nicolás López, Fabricio López, Eugenio Raggio, Nicolás Sumavil, Gastón Togni, Franco Zapiola.
Suplentes de Estudiantes: Brian Aguirre, Lucas Alario, Gastón Benedetti, Edwuin Cetré, Ramiro Funes Mori, Adolfo Gaich, Fabricio Iacovich, Bautista Kociubinski, Eric Meza, Miguel Monsalve, Joaquín Pereyra, Benjamín Sagüés Barreiro.
La previa de Platense y Estudiantes: todo lo que hay que saber
- Día: jueves 1 de octubre
- Hora: 21:15 (hora de Argentina)
- Historial: 10 cruces — Platense ganó 2, Estudiantes ganó 5 y empataron 3
- Último antecedente: 12/09/2026: Estudiantes 2-1 Platense