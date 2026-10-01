Alineaciones de Platense y Estudiantes por la Copa Argentina: formaciones confirmadas

Platense y Estudiantes se enfrentan este jueves 1 de octubre por la Copa Argentina. Las formaciones confirmadas de los dos equipos.

Se viene Platense vs. Estudiantes este jueves 1 de octubre desde las 21:15 hora de Argentina por la Copa Argentina: repasa las alineaciones confirmadas y las novedades de ambos.

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