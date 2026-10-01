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Copa Argentina

Alineaciones de Platense y Estudiantes por la Copa Argentina: formaciones confirmadas

Platense y Estudiantes se enfrentan este jueves 1 de octubre por la Copa Argentina. Las formaciones confirmadas de los dos equipos.

Platense vs. Estudiantes La Plata, Copa Argentina
Platense vs. Estudiantes La Plata, Copa Argentina

Se viene Platense vs. Estudiantes este jueves 1 de octubre desde las 21:15 hora de Argentina por la Copa Argentina: repasa las alineaciones confirmadas y las novedades de ambos.

Bajas y ausentes de Platense y Estudiantes

Platense:

  • Ignacio Vazquez (lesión isquiotibial; vuelve a mediados de octubre de 2026)
  • Juan Ignacio Saborido (lesión de rodilla; vuelve a fines de octubre de 2026)
  • Héctor Bobadilla (esguince de rodilla; vuelve a mediados de octubre de 2026)
  • Gonzalo Goñi (lesión en el tendón de Aquiles; vuelve a mediados de octubre de 2026)
  • Luciano Gimenez (luxación de hombro; vuelve a mediados de octubre de 2026)
  • Santiago Quiros (lesión de meniscos; vuelve a principios de diciembre de 2026)
  • Tomás Nasif (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a mediados de enero de 2027)
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Estudiantes:

  • Santiago Arzamendia (rotura de ligamentos cruzados)
  • Gabriel Neves (ausencia; vuelve a fines de diciembre de 2026)
  • Joaquin Correa (lesión muscular; vuelve a mediados de octubre de 2026)
  • Tiago Palacios (lesión muscular; vuelve a mediados de octubre de 2026)
  • Jalil Elías (lesión muscular; vuelve en 1-2 semanas)

Cómo llegan Platense y Estudiantes

Platense viene de empatar 1-1 con Instituto.

Estudiantes viene de ganarle 3-1 a Barracas Central.

Las alineaciones de Platense y Estudiantes

Platense (4-2-3-1): Juan Pablo Cozzani, Agustín Lagos, Tomás Silva, Martín Barrios, Mateo Mendía, Víctor Cuesta, Guido Mainero, Pablo Ferreira, Bruno Sepúlveda, Bautista Merlini, Nicolás Retamar. DT: Martín Palermo.

Estudiantes (4-2-3-1): Fernando Muslera, Eros Mancuso, Tomás Palacios, Baltasar Rodríguez, Santiago Núñez, Leandro González Pírez, Fabricio Pérez, Ezequiel Piovi, Guido Carrillo, José Sosa, Joaquín Tobio Burgos. DT: Alexander Medina.

Suplentes de Platense: Maximiliano Amarfil, Juan Gauto, Iván Gómez, Celías Ingenthron, Gonzalo Lencina, Augusto Lotti, Nicolás López, Fabricio López, Eugenio Raggio, Nicolás Sumavil, Gastón Togni, Franco Zapiola.

Suplentes de Estudiantes: Brian Aguirre, Lucas Alario, Gastón Benedetti, Edwuin Cetré, Ramiro Funes Mori, Adolfo Gaich, Fabricio Iacovich, Bautista Kociubinski, Eric Meza, Miguel Monsalve, Joaquín Pereyra, Benjamín Sagüés Barreiro.

La previa de Platense y Estudiantes: todo lo que hay que saber

  • Día: jueves 1 de octubre
  • Hora: 21:15 (hora de Argentina)
  • Historial: 10 cruces — Platense ganó 2, Estudiantes ganó 5 y empataron 3
  • Último antecedente: 12/09/2026: Estudiantes 2-1 Platense
Redacción Bolavip
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