Platense vs. Estudiantes en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por los cuartos de final de la Copa Argentina

Platense y Estudiantes se enfrentan este jueves 1 de octubre, por los cuartos de final de la Copa Argentina. Los detalles de la televisación.

Platense y Estudiantes se cruzan el jueves 1 de octubre con un lugar en semifinales de la Copa Argentina en juego, y el historial reciente entre ambos promete algo de picante extra.

Quien gane avanza a semifinales del certamen, una instancia que para cualquier equipo del ascenso o de la mitad de tabla significa la chance de meterse en una final. No es un partido más: es eliminación directa.

Horario del partido

Argentina: 21:15 hs

Por dónde ver el partido

Argentina: TyC Sports, TyC Sports Play

La actualidad de ambos equipos

Platense llega con un andar irregular. Su resultado más reciente fue un empate 1-1 de local ante Instituto, después de otro 0-0 sin goles ante San Juan y un ajustado 1-0 frente a CD Argentino Monte Maiz. Nada de goleadas ni paliza: el equipo arrastra una racha de partidos cerrados.

Estudiantes, en cambio, llega lanzado y es el favorito para esta serie. Viene de ganar 3-1 como local ante Barracas Central, antes había goleado 3-0 a Rosario Central y 4-0 a Ituzaingo. Tres triunfos consecutivos con contundencia en el marcador lo muestran como el equipo en mejor forma de los dos.

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El historial entre Platense y Estudiantes

El historial entre ambos tiene diez antecedentes y una ventaja clara para Estudiantes, que ganó cinco, contra dos de Platense y tres empates. En las diferencias de gol también manda Estudiantes, con 14 tantos a favor contra 9 de Platense.

El cruce más reciente fue en septiembre, cuando Estudiantes se impuso 2-1 a Platense. Antes hubo otro triunfo de Estudiantes por 2-0 y un empate 1-1, aunque en el medio también aparecen dos victorias de Platense que muestran que, pese a la diferencia general, no es una serie de resultados siempre cantados.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 12/09/2026 Estudiantes vs. Platense 2-1 Liga Profesional Argentina 03/05/2026 Platense vs. Estudiantes 0-2 Liga Profesional Argentina 20/12/2025 Estudiantes vs. Platense 2-1 Trofeo de Campeones 15/09/2024 Estudiantes vs. Platense 1-1 Liga Profesional Argentina 06/03/2024 Estudiantes vs. Platense 1-2 Liga Profesional Argentina 18/10/2023 Platense vs. Estudiantes 2-1 Liga Profesional Argentina 27/04/2023 Platense vs. Estudiantes 1-2 Liga Profesional Argentina 04/09/2022 Platense vs. Estudiantes 0-0 Liga Profesional Argentina 25/09/2021 Estudiantes vs. Platense 1-1 Liga Profesional Argentina 03/05/2021 Estudiantes vs. Platense 2-0 Liga Profesional Argentina

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En síntesis