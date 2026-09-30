Platense vs. Estudiantes en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por los cuartos de final de la Copa Argentina

Platense y Estudiantes se cruzan el jueves 1 de octubre con un lugar en semifinales de la Copa Argentina en juego, y el historial reciente entre ambos promete algo de picante extra.
Quien gane avanza a semifinales del certamen, una instancia que para cualquier equipo del ascenso o de la mitad de tabla significa la chance de meterse en una final. No es un partido más: es eliminación directa.
Horario del partido
- Argentina: 21:15 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: TyC Sports, TyC Sports Play
La actualidad de ambos equipos
Platense llega con un andar irregular. Su resultado más reciente fue un empate 1-1 de local ante Instituto, después de otro 0-0 sin goles ante San Juan y un ajustado 1-0 frente a CD Argentino Monte Maiz. Nada de goleadas ni paliza: el equipo arrastra una racha de partidos cerrados.
Estudiantes, en cambio, llega lanzado y es el favorito para esta serie. Viene de ganar 3-1 como local ante Barracas Central, antes había goleado 3-0 a Rosario Central y 4-0 a Ituzaingo. Tres triunfos consecutivos con contundencia en el marcador lo muestran como el equipo en mejor forma de los dos.
El historial entre Platense y Estudiantes
El historial entre ambos tiene diez antecedentes y una ventaja clara para Estudiantes, que ganó cinco, contra dos de Platense y tres empates. En las diferencias de gol también manda Estudiantes, con 14 tantos a favor contra 9 de Platense.
El cruce más reciente fue en septiembre, cuando Estudiantes se impuso 2-1 a Platense. Antes hubo otro triunfo de Estudiantes por 2-0 y un empate 1-1, aunque en el medio también aparecen dos victorias de Platense que muestran que, pese a la diferencia general, no es una serie de resultados siempre cantados.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|12/09/2026
|Estudiantes vs. Platense
|2-1
|Liga Profesional Argentina
|03/05/2026
|Platense vs. Estudiantes
|0-2
|Liga Profesional Argentina
|20/12/2025
|Estudiantes vs. Platense
|2-1
|Trofeo de Campeones
|15/09/2024
|Estudiantes vs. Platense
|1-1
|Liga Profesional Argentina
|06/03/2024
|Estudiantes vs. Platense
|1-2
|Liga Profesional Argentina
|18/10/2023
|Platense vs. Estudiantes
|2-1
|Liga Profesional Argentina
|27/04/2023
|Platense vs. Estudiantes
|1-2
|Liga Profesional Argentina
|04/09/2022
|Platense vs. Estudiantes
|0-0
|Liga Profesional Argentina
|25/09/2021
|Estudiantes vs. Platense
|1-1
|Liga Profesional Argentina
|03/05/2021
|Estudiantes vs. Platense
|2-0
|Liga Profesional Argentina
En síntesis
- Platense y Estudiantes se enfrentan este jueves 1 de octubre por los cuartos de final de la Copa Argentina.
- El partido se transmitirá por TyC Sports y TyC Sports Play.
- Platense llega tras empatar con Instituto 1-1.
- Estudiantes llega tras vencer a Barracas Central 3-1.