Papu Gómez llega libre a un destino exótico y sale de Europa tras 16 años

Luego de su paso por Calcio Padova, en la Segunda División de Italia, el argentino eligió un nuevo club para su carrera.

Alejandro Gómez vuelve a afrontar un nuevo desafío en su carrera tras pasar por el quirófano. El campeón del mundo en Qatar 2022 viene de una importante lesión en su tobillo derecho que no le permitió desempeñarse de la mejor forma en el Calcio Padova de la Serie B de Italia.

En enero, el argentino sufrió un fuerte golpe y, ante el incesante dolor, tuvo que afrontar una cirugía para poder volver a las canchas. Papu se perdió el resto de la temporada y sus compañeros lograron la permanencia, pero ahora encarará un nuevo desafío fuera de Italia.

Según confirmó este miércoles César Luis Merlo, Papu Gómez llegará como jugador libre al Forte Virtus de la Segunda División de Emiratos Árabes Unidos. El ex Arsenal y San Lorenzo se convertirá en un referente de este club fundado en el 2020.

Tal como adelantó el periodista especializado en el mercado, el Papu rescindió su contrato con el Padova y se sumará este jueves a los entrenamientos con su nuevo equipo luego de firmar contrato hasta mediados de 2027.

Papu Gómez cierra un ciclo de 16 años en Europa

A mediados de 2010, tras romperla en el fútbol argentino, Papu Gómez desembarcó en un Catania repleto de compatriotas. Desde entonces, vistió las camisetas de Metalist, Atalanta, donde consiguió su mejor forma, Sevilla, Monza y el mencionado Padova. En cuanto a títulos, en el viejo continente supo levantar la UEFA Europa League con Sevilla en la campaña 2022-23.

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