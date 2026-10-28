Así quedó el cuadro de la Copa Argentina tras la clasificación de Platense a la final

El Calamar eliminó a Atlético Tucumán por la vía de los penales y buscará un nuevo título ante el ganador de la serie entre Boca y Banfield.

El Estadio Padre Martearena de la provincia de Salta fue, este miércoles, el escenario designado para el trascendental compromiso entre Atlético Tucumán y Platense, por la primera semifinal de la presente edición de la Copa Argentina. En un marco realmente envidiable, el Decano y el Calamar midieron fuerzas buscando llegar a la serie decisiva.

En medio de ese panorama, tal como se imaginaba en la previa, el partido presentó, desde su pitazo inicial, una notoria paridad y un claro equilibrio entre los equipos comandados estratégicamente por Julio Falcioni y Martín Palermo, respectivamente. Sin embargo, a los 36 minutos, Renzo Tesuri adelantó a Atlético Tucumán.

Esto generó que los de Saavedra adelantaran líneas buscando equilibrar el marcador ante un Decano que se mostró más cómodo y tranquilo con la ventaja, disponiendo de chances para lastimar, con más espacios. En ese contexto, el descanso llegó sin más emociones en Salta y con un triunfo por la mínima diferencia para Atlético Tucumán.

Bajo esa misma tónica comenzó a desarrollarse la etapa complementaria. Y, cuando transcurrían jugados 13 minutos de dicho período final, Tomás Silva ejecutó un muy buen tiro de esquina desde la izquierda para encontrar la cabeza de Nicolás Retamar, quien se despachó con un certero cabezazo para empatar el cotejo.

Luego, los dos equipos contaron con insinuaciones, pero no del todo nítidas. Por ende, el final del partido llegó con un rotundo empate 1-1 en el marcador, lo que derivó la definición hasta los penales. Y, desde los doce pasos, Platense fue más efectivo que Atlético Tucumán y se convirtió en el primer finalista, a la espera de Boca o Banfield.

¿Cuándo se juega Boca vs. Banfield?

El partido entre Boca Juniors y Banfield, correspondiente a la otra semifinal de la presente edición de la Copa Argentina, se llevará a cabo el próximo sábado 14 de noviembre, desde las 19 horas, en el Estadio Malvinas Argentinas de la provincia de Mendoza.

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