El DT de Vasco da Gama pidió jugar en el Maracaná contra Boca por Copa Sudamericana: “No puedo decir más”

Pedro Emanuel lamentó la imposibilidad de jugar en el estadio de su equipo y pidió por una nueva sede.

Después de eliminar a Independiente Santa Fe de Bogotá, Vasco da Gama de Brasil logró la clasificación a la semifinal de la Copa Conmebol Sudamericana, instancia en la que se enfrentará a Boca. Iniciará la llave en La Bombonera, y cerrará en condición de local.

En este sentido, el elenco de Río de Janeiro se encuentra en una encrucijada, debido a que no podrá hacer de local en el Estádio São Januário, ya que Conmebol no se lo permite porque no cumple con los requisitos mínimos de capacidad para espectadores, al no llegar a las 30.000 ubicaciones.

Ante esta complicación, el entrenador de Vasco da Gama, Pedro Emanuel, habló en conferencia de prensa, en donde afirmó que quería ser local en su estadio, pero al no poder, le gustaría tener a disposición el Maracaná, la segunda casa del elenco brasileño.

“Intentaré ser lo más honesto posible. Si me preguntaran dónde quiero jugar la semifinal, diría São Januário. Es importante para nosotros. Todavía no hemos ganado nada en la competición, pero estamos cerca de lograr algo que podría ser significativo”, inició al respecto.

Siguiendo por la misma línea, agregó: “Creo que nuestra afición merece tenerlo en nuestro estadio. Si eso no es posible, nos quedaremos con la opción del Maracaná. No puedo decir más, porque creo que la opción B sigue siendo muy viable. No optaré por la opción C si quiero la opción B”.

“No vamos a hablar de cosas que ahora mismo no me parecen lógicas. Habrá que tratar otros asuntos con la directiva para explorar las posibilidades. En este momento, quería jugar en São Januário”, agregó con su declaración respecto a la imposibilidad de jugar como local.

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Y concluyó con el tema: “No es posible por las limitaciones de aforo, así que, de acuerdo, será el Maracaná. Tenemos derecho a jugar allí; es nuestra segunda casa, nuestros aficionados se sienten bien allí, nos identificamos con el estadio. Así que ahí es donde lucharemos por jugar”.

Cuándo se juega la serie entre Boca y Vasco da Gama por Copa Sudamericana

La serie entre el Xeneize y el elenco brasileño se llevará a cabo en las semanas del 14 y 21 de octubre. El partido de ida se disputará entre el 13 y 14 de ese mes, en La Bombonera, mientras que la revancha será una semana después, en Río de Janeiro.

Datos clave

Vasco da Gama enfrentará a Boca en las semifinales de la Copa Sudamericana.

enfrentará a Boca en las semifinales de la Copa Sudamericana. Pedro Emanuel no podrá usar el estadio São Januário por no superar 30.000 ubicaciones.

no podrá usar el estadio São Januário por no superar 30.000 ubicaciones. El Maracaná es la opción principal de Vasco para disputar el partido de vuelta.