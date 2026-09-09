Alineaciones de Deportivo Riestra vs. Banfield por los cuartos de final de la Copa Argentina 2026

En el estadio de Temperley, el Malevo y el Taladro se encuentran frente a frente buscando el primer boleto rumbo a las semifinales.

Este miércoles, en el marco de los cuartos de final de la Copa Argentina 2026, Deportivo Riestra y Banfield se encuentran frente a frente con el Estadio Alfredo Beranger de Temperley como testigo y como escenario. Lo hacen buscando el primer boleto disponible rumbo a semifinales.

Cabe destacar que el Malevo arribó a esta instancia del mencionado certamen doméstico luego de dejar en el camino a Deportivo Maipú de Mendoza en 32avos de final, a San Lorenzo de Almagro en 16avos de final y a Gimnasia y Esgrima La Plata en octavos de final.

Por su parte, el Taladro que dirige Pedro Troglio logró llegar a estos cuartos de final de la Copa Argentina tras superar a Real Pilar en la etapa de 32avos de final, a San Martín de Tucumán en 16avos de final y, por último, a Ferrocarril Miland en los octavos de final.

Las probables formaciones de Deportivo Riestra vs. Banfield

Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Facundo Miño, Cristian Paz, Carlos Quintana, Pedro Ramírez; Braian Sánchez, Milton Céliz, Pablo Monje; Antony Alonso y Alexander Díaz.

Banfield: Diego Rodríguez; Brandon Oviedo, Santiago Daniele, Nicolás Meriano; Santiago López García, Santiago Esquivel, Tomás Adoryán, Ignacio Abraham; David Zalazar; Lisandro Piñero y Bruno Sepúlveda.

La previa de Deportivo Riestra vs. Banfield

Publicidad

El cuadro de la Copa Argentina