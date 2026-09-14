Alineaciones de Deportivo Riestra vs. Lanús por la Fecha 9 del Torneo Clausura 2026

En el cierre de la novena fecha del Torneo Clausura, el Malevo y el Granate van por tres puntos sumamente importantes.

Continúa desarrollándose la Fecha 9 del Torneo Clausura 2026 de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina. En medio de ese panorama, este lunes, Deportivo Riestra y Lanús se encuentran frente a frente con el Estadio Guillermo Laza como testigo y como escenario.

Por un lado, el Malevo arriba a este compromiso naufragando en el fondo de la tabla de posiciones de la Zona A del certamen doméstico. A su vez, acumula cuatro presentaciones sin imponerse, con tres empates (Huracán, Vélez y Platense) y una derrota (Newell’s).

Por el otro, el Granate no está en una posición muy diferente a su rival de turno, ya que solo tiene un punto más. En medio de ese panorama, Lanús viene de superar a Defensa y Justicia como local, pero como visitante viene de caer frente a Boca en la Bombonera.

Las probables formaciones de Deportivo Riestra vs. Lanús

Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Facundo Miño, Cristian Paz, Carlos Quintana, Pedro Ramírez; Braian Sánchez, Milton Céliz, Pablo Monje; Antony Alonso y Alexander Díaz.

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José María Canale, Sasha Marcich; Agustín Cardozo, Felipe Peña Biafore; Eduardo Salvio, Franco Watson, Lucas Besozzi; Allan Wlk.

La previa de Deportivo Riestra vs. Lanús

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Las posiciones del Torneo Clausura 2026