Deportivo Riestra vs. Estudiantes de La Plata, por el Torneo Clausura: a qué hora juega y dónde ver en vivo

Riestra vs Estudiantes de La Plata el sábado 8 de agosto a las 14:45 en el Laza por TNT Sports Premium. Horarios en 15 países y dónde verlo.

Deportivo Riestra recibe a Estudiantes de La Plata en el Estadio Guillermo Laza de San Martín, en un partido válido por la Fecha 4 del Torneo Clausura 2026. El Malevo llega con 3 puntos tras perder 1-0 contra Barracas Central, mientras que el Pincha suma las mismas 3 unidades después de caer 1-0 ante Boca Juniors. Dirige Andrés Merlos.

A qué hora juega Riestra vs. Estudiantes

El partido se juega el sábado 8 de agosto a las 14:45 horas de Argentina (GMT-3). La transmisión será por TNT Sports Premium en territorio argentino.

Dónde ver en vivo: horarios por país

Argentina: 14:45 horas

14:45 horas Bolivia: 13:45 horas

13:45 horas Brasil: 14:45 horas

14:45 horas Chile: 13:45 horas

13:45 horas Colombia: 12:45 horas

12:45 horas Ecuador: 12:45 horas

12:45 horas Estados Unidos (Central): 12:45 horas

12:45 horas Estados Unidos (Este): 13:45 horas

13:45 horas Estados Unidos (Montaña): 11:45 horas

11:45 horas Estados Unidos (Pacífico): 10:45 horas

10:45 horas México: 11:45 horas

11:45 horas Paraguay: 14:45 horas

14:45 horas Perú: 12:45 horas

12:45 horas Uruguay: 14:45 horas

14:45 horas Venezuela: 13:45 horas

Las tablas del Clausura