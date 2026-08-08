Deportivo Riestra vs. Estudiantes de La Plata, por el Torneo Clausura: a qué hora juega y dónde ver en vivo

Deportivo Riestra recibe a Estudiantes de La Plata en el Estadio Guillermo Laza de San Martín, en un partido válido por la Fecha 4 del Torneo Clausura 2026. El Malevo llega con 3 puntos tras perder 1-0 contra Barracas Central, mientras que el Pincha suma las mismas 3 unidades después de caer 1-0 ante Boca Juniors. Dirige Andrés Merlos.
A qué hora juega Riestra vs. Estudiantes
El partido se juega el sábado 8 de agosto a las 14:45 horas de Argentina (GMT-3). La transmisión será por TNT Sports Premium en territorio argentino.
Dónde ver en vivo: horarios por país
- Argentina: 14:45 horas
- Bolivia: 13:45 horas
- Brasil: 14:45 horas
- Chile: 13:45 horas
- Colombia: 12:45 horas
- Ecuador: 12:45 horas
- Estados Unidos (Central): 12:45 horas
- Estados Unidos (Este): 13:45 horas
- Estados Unidos (Montaña): 11:45 horas
- Estados Unidos (Pacífico): 10:45 horas
- México: 11:45 horas
- Paraguay: 14:45 horas
- Perú: 12:45 horas
- Uruguay: 14:45 horas
- Venezuela: 13:45 horas