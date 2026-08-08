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Torneo Clausura

Deportivo Riestra vs. Estudiantes de La Plata, por el Torneo Clausura: a qué hora juega y dónde ver en vivo

Riestra vs Estudiantes de La Plata el sábado 8 de agosto a las 14:45 en el Laza por TNT Sports Premium. Horarios en 15 países y dónde verlo.

Deportivo Riestra vs. Estudiantes de La Plata, por el Torneo Clausura: a qué hora juega y dónde ver en vivo
© Getty / EstudiantesDeportivo Riestra vs. Estudiantes de La Plata, por el Torneo Clausura: a qué hora juega y dónde ver en vivo

Deportivo Riestra recibe a Estudiantes de La Plata en el Estadio Guillermo Laza de San Martín, en un partido válido por la Fecha 4 del Torneo Clausura 2026. El Malevo llega con 3 puntos tras perder 1-0 contra Barracas Central, mientras que el Pincha suma las mismas 3 unidades después de caer 1-0 ante Boca Juniors. Dirige Andrés Merlos.

A qué hora juega Riestra vs. Estudiantes

El partido se juega el sábado 8 de agosto a las 14:45 horas de Argentina (GMT-3). La transmisión será por TNT Sports Premium en territorio argentino.

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Dónde ver en vivo: horarios por país

  • Argentina: 14:45 horas
  • Bolivia: 13:45 horas
  • Brasil: 14:45 horas
  • Chile: 13:45 horas
  • Colombia: 12:45 horas
  • Ecuador: 12:45 horas
  • Estados Unidos (Central): 12:45 horas
  • Estados Unidos (Este): 13:45 horas
  • Estados Unidos (Montaña): 11:45 horas
  • Estados Unidos (Pacífico): 10:45 horas
  • México: 11:45 horas
  • Paraguay: 14:45 horas
  • Perú: 12:45 horas
  • Uruguay: 14:45 horas
  • Venezuela: 13:45 horas

Las tablas del Clausura

Lautaro Tiburzio
Lautaro Tiburzio
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