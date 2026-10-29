Martín Palermo quiere Boca sea campeón de todo: “¿La Copa Argentina? Veremos”

El entrenador habló tras la clasificación de Platense a la final de la Copa Argentina y la posibilidad de enfrentarse al Xeneize.

La victoria por penales ante Atlético Tucumán tras empatar 1 a 1 en los 90 minutos reglamentarios no solo le dio a Platense la clasificación a la final de la Copa Argentina, sino que también lo dejó a un paso de asegurar su boleto a la próxima edición de la Copa Conmebol Libertadores.

Es que, en caso de que Boca le gane la otra semifinal frente a Banfield, el elenco comandado por Martín Palermo tiene la posibilidad de entrar a la Libertadores a pesar de perder la final. Para esto, el Xeneize deberá meterse al certamen continental por otra vía.

Debido a que Boca está en la final de la Copa Sudamericana, primero en la tabla anual y clasificado a los octavos de final de Torneo Clausura, las chances de que clasifique a la Libertadores por estas vías son potables, por lo que liberará el cupo de la Copa Argentina.

En este contexto, si el Xeneize logra uno de estos tres objetivos, Platense obtendrá el boleto a la próxima Copa Libertadores, sin importar si gana o pierde la final de la Copa Argentina, que será el cuarto partido definitivo que jugará desde su regreso a Primera, en 2021.

Martín Palermo habló sobre la chance de enfrentarse a Boca en la final

Luego de la victoria por penales ante el elenco tucumano, el entrenador del Calamar habló con la transmisión de TyC Sports, en donde se refirió al presente del Xeneize, que puede liberarle el cupo para que su equipo juegue por segundo año consecutivo la Copa Libertadores.

“Si, quiero que Boca sea campeón de todo. También si termina dentro de los tres en la anual termina entrando a la Libertadores. Obviamente después tiene que ir a la final de la Copa Argentina, está claro. Es el deseo de que Boca gane en todos los frentes que tiene. Todavía tienen que jugar su partido con Banfield, no apresuremos eso. Veremos, más allá de que quiero que gane la Sudamericana y el campeonato. La Copa Argentina la veremos cuando toque”, aseguró.

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“Quiero que Boca SEA CAMPEÓN DE TODO. Que GANE TODOS LOS FRENTES QUE TIENE.



¿Si quiero que llegue a la final de la Copa Argentina? Todavía tienen que jugar su partido con Banfield, no apresuremos eso.



QUE GANE LA SUDAMERICANA, el CAMPEONATO, ¿Copa Argentina? Lo veremos cuando… — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) October 29, 2026

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