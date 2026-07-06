Los mejores memes de la eliminación de México ante Inglaterra en el Mundial 2026

El Tri luchó en el Estadio Azteca, pero se quedó con las manos vacías y otra vez no pudo superar los octavos de final.

En el Estadio Azteca, la Selección de México culminó su participación en el Mundial 2026 al caer por 3-2 en un partidazo ante Inglaterra en el marco de los octavos de final. Jude Bellingham se lució con un doblete en el primer tiempo y Harry Kane anotó el tercero para los británicos.

Con este resultado, a pesar de haber disputado todos los compromisos en su tierra, México se quedó afuera y, a pesar de que disputó 5 partidos, no logró romper la barrera de los octavos de final. Desde 1986, donde también fue anfitrió, que no accede a los cuartos.

En redes sociales, hinchas de todas las partes de Latinoamérica postearon miles de memes para burlarse de la derrota del Tri. Hubo clásicas menciones al Chavo del 8, pero también se valoraron las actuaciones de Bellingham y Quiñones, dos de los goleadores de la noche.

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Así está el cuadro del Mundial 2026