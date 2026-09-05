Los mejores memes tras la mala inclusión de extranjeros de Boca ante Vélez

El Fortín reclamará ante la AFA la mala inclusión de extranjeros en el duelo del pasado miércoles por los octavos de final de la Copa Argentina.

Boca superó a Vélez el pasado miércoles por los octavos de final de la Copa Argentina. Los de Guillermo Barros Schelotto tuvieron la victoria en los 90 minutos con un penal agónico, pero Dilan Godoy lo falló y todo se definió desde los 12 pasos, donde los de Rodolfo Arruabarrena fueron más efectivos.

El pasado viernes salió a la luz que en Boca firmaron planilla seis jugadores extranjeros, cuando el máximo permitido es de cinco. Cabe aclarar que sí fueron cinco los que sumaron minutos -Montero, Lozano, Villa, Palacios y Valencia- mientras que el sexto -Ángel Romero- no lo hizo.

Por tal motivo, desde la AFA entienden que es una falla administrativa, por lo que le impondría una sanción económica al Xeneize, pero no correría riesgo la clasificación a cuartos de final. Desde Vélez harían el reclamo formal y pedirían la descalificación de Boca.

Como es habitual en la era actual, cuando sucede un acontecimiento de esta magnitud, las redes sociales juegan su papel. Hinchas de todos los equipos opinan, se cruzan y también sale a la luz el ingenio popular con los clásicos memes, que le ponen un poco de humor al asunto.

Los mejores memes

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DATOS CLAVE

Boca Juniors venció a Vélez por penales tras empatar en octavos de Copa Argentina.

venció a Vélez por penales tras empatar en octavos de Copa Argentina. Boca Juniors firmó seis extranjeros en planilla, superando el límite de cinco permitido por AFA.

firmó seis extranjeros en planilla, superando el límite de cinco permitido por AFA. Vélez exigirá la descalificación de Boca, aunque la AFA aplicaría solo una sanción económica.