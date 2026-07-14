Los mejores memes de España vs. Francia por la semifinal del Mundial 2026

Les Bleus y la Roja se enfrentan por el primer boleto a la gran final y las redes sociales estallaron desde la previa.

En Dallas, Francia y España definen al primer finalista del Mundial 2026. Dos de los máximos candidatos al título chocan en un duelo histórico que capta la atención de todos los fanáticos del fútbol alrededor del planeta. Desde temprano, este partido también se juega en las redes sociales.

El enfrentamiento entre Kylian Mbappé y Lamine Yamal generó todo tipo de memes y, con las primeras acciones del duelo, se incrementaron las publicaciones.

En solo 20 minutos del primer tiempo, Digne pateó de manera torpe a Yamal en su área y generó una chance inmejorable para la Roja. Mike Oyarzábal, de gran Mundial, no falló desde los 12 pasos y abrió la cuenta para el combinado español.

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