Platense, el último clasificado: así quedaron las semifinales de la Copa Argentina 2026

El Calamar lo ganó en el último tramo y ahora solamente quedan 4 equipos en carrera hacia el título.

Por el último duelo de los cuartos de final de la Copa Argentina 2026, Platense derrotó por la mínima a Estudiantes de La Plata en el Estadio Norberto Tito Tomaghello de Florencio Varela. Así, el Calamar se metió entre los 4 mejores de la competencia.

En un duelo parejo, el elenco dirigido por Martín Palermo logró destrabar la historia a su favor a 10 minutos del final cuando todo indicaba que iba a haber penales. Ahora, los de Vicente López enfrentarán a Atlético Tucumán por un lugar en la gran final.

Gonzalo Lencina, de cabeza, fue el autor del único tanto en la victoria de Platense. El delantero, que había ingresado en el complemento, aprovechó un centro atrás preciso de Tomás Silva.

¡GOL DE PLATENSE!



Lencina, a 7 del final, pone el 1 a 0 para el Calamar. #CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/NtnxBgMG2S — TyC Sports (@TyCSports) October 2, 2026

De esta manera, solamente quedan tres partidos por delante en esta edición de la Copa Argentina. Por la otra llave, Boca Juniors enfrentará a Banfield en un duelo que aún tiene sede y fecha a confirmar. Por el contrato, la gran final ya tiene día estipulado: el 4 de noviembre, con el estadio aún por definirse.

El cuadro de la Copa Argentina

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