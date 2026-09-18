Racing vs. Sarmiento EN VIVO y ONLINE por el Torneo Clausura 2026: minuto a minuto

En el Cilindro de Avellaneda, la Academia recibe a los de Junín en un partido determinante para la tabla de posiciones.

Este viernes por la noche, Racing recibe a Sarmiento de Junín por la décima fecha del Torneo Clausura 2026. El partido que se disputa en el Cilindro de Avellaneda, comienza a las 21:30 y cuenta con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer. El encuentro es transmitido por TNT Sports y tiene el minuto a minuto en BOLAVIP.

Las posibles formaciones de Racing y Sarmiento

Racing: Facundo Cambeses; Mateo Martínez, Marcos Rojo, Gonzalo Escudero; Matías Zaracho, Leonel Pérez, Ulises Ortegoza, Ignacio Rodríguez; Gastón Lodico (o Matko Miljevic); Lautaro Díaz y Adrián Martínez. DT: Juan Pablo Vojvoda.

Sarmiento: Thyago Ayala; Santiago Salle, Renzo Orihuela, Juan Manuel Insaurralde, Lucas Suárez; Julián Contrera, Mauricio Martínez, Cristian Zabala, Julián Mavilla; Jonathan Herrera y Junior Marabel. DT: Facundo Sava.

La tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026