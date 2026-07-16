Quién es el árbitro de Boca vs. Sarmiento por la Copa Argentina

El encargado de impartir justicia esta noche en Rosario será Nazareno Arasa. Sus números con los dos equipos.

Sarmiento y Boca se ven las caras en los dieciseisavos de final de la Copa Argentina. Ambos equipos buscarán imponerse en el Estadio Marcelo Bielsa y el encargado de llevar las riendas de las acciones en el campo de juego será el árbitro Nazareno Arasa.

El colegiado de 36 años fue designado para impartir justicia en este mano a mano copero. Con esta designación, llega con el objetivo de firmar una sólida actuación en lo que también será el arranque de segundo semestre de manera oficial para él y sus colaboradores.

Arasa ya dirigió a ambos: al Verde de Junín lo arbitró en un total de 20 ocasiones, con un registro de 6 victorias, 8 empates y 6 derrotas. Por su parte, cuenta con un historial más acotado con el Xeneize, a quien dirigió en 11 partidos, sumando un saldo de 5 triunfos, 2 igualdades y 4 caídas.

El cuerpo arbitral en el terreno de juego lo completarán José Castelli y Federico Cano, quienes oficiarán como jueces de línea, mientras que Bryan Ferreyra será el cuarto árbitro.

El equipo arbitral de Sarmiento vs. Boca Juniors

Árbitro: Nazareno Arasa

Nazareno Arasa Asistente 1: José Castelli

José Castelli Asistente 2: Federico Cano

Federico Cano 4to árbitro: Bryan Ferreyra

El movido arranque de semestre de Boca

Boca volverá a jugar dentro de 7 días, el 23 de julio, cuando reciba a O’Higgins por el choque de ida del Repechaje de la Sudamericana. El fin de semana siguiente, será visitante de Deportivo Riestra por la primera jornada del Clausura. Luego, viajará a Chile para la revancha copera.