Incendio en las cercanías del Padre Martearena en pleno River – Aldosivi por la Copa Argentina: las impactantes imágenes

Mientras el Millonario y el Tiburón se miden en un partido de eliminación directa, el fuego se aproxima al estadio.

Este sábado por la noche, River y Aldosivi se enfrentaron por los 16avos de final de la Copa Argentina 2026, en un enfrentamiento crucial para definir al eliminado y también al clasificado a la próxima instancia. Sin embargo, en pleno partido hay un incendio feroz a metros del Estadio Padre Ernesto Martearena que activó las alarmas y genera mucha preocupación.

El incendio a los alrededores del Padre Ernesto Martearena, desde la tribuna del estadio. ¿Peligra el segundo tiempo de River vs. Aldosivi? pic.twitter.com/GgxGg3UJBm — SportsCenter (@SC_ESPN) July 18, 2026

El recinto está ubicado en el sur de la Ciudad de Salta, por lo que se encuentra en un sitio importante dentro de la provincia. Pese a ello, la zona está siendo azotada por una quema que no todavía no pudo ser apagada por los bomberos que trabajan incansablemente. Así las cosas, las llamas incontrolables están cada vez más cerca de las tribunas.

¡ATENCIÓN! Un predio a metros del Estadio Padre Ernesto Martearena donde se está jugando River vs. Aldosivi por #CopaArgentina, está sufriendo un FEROZ INCENDIO. pic.twitter.com/GtHfa4jGB1 — SportsCenter (@SC_ESPN) July 18, 2026

Lo cierto es que, mientras River y Aldosivi se enfrentan por los 16avos de final de la Copa Argentina, hay un incendio a pocos metros del estadio. Si bien los especialista realizan los trabajos pertinentes para que el daño sea el menor posible y se intente apagar cuanto antes, el viento Zonda está haciendo estragos en esta ubicación de la Provincia de Salta.

🚨🇦🇷🏆 ¡FUERTES IMÁGENES EN EL ENCUENTRO ENTRE RIVER Y ALDOSIVI!



Un importante incendio se registra en las inmediaciones del estadio Padre Ernesto Martearena durante el partido. #CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/1PtFS8ONgx — TyC Sports (@TyCSports) July 18, 2026

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Un dato importante a tener en cuenta es que, en pleno encuentro crucial, el foco ígneo está en cercanías a la playa de estacionamiento de la platea, lo que obliga a las autoridades a solicitar el retiro inmediato de los vehículos para evitar daños mayores. Sin embargo, la preocupación es cada vez más elevada y la situación podría salirse de control rápidamente.

Foco de incendio en los alrededores del estadio por los vientos fuertes. Todo lo que está pasando esta noche es dramático. pic.twitter.com/pVvB4RlMLY — La Página Millonaria (@RiverLPM) July 18, 2026

De hecho, Aldosivi debió cambiar de hospedaje en la previa al compromiso estelar por la cercanía con uno de los focos que estuvieron activos durante el sábado. Por ese motivo, el elenco de Mar del Plata pasó de estar en el Hotel de la Liga Salteña de Fútbol a ser trasladado a un alojamiento en el centro de la capital.

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El cuadro final de la Copa Argentina 2026