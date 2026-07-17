El gol de Tomás Fernández, ex Boca, para abrir la cuenta de Aldosivi ante River en la Copa Argentina

El delantero con pasado en el Xeneize le marcó al Millonario para ilusionar a los marplatenses en la Copa Argentina.

River y Aldosivi pusieron en marcha su actividad en el segundo semestre, en el Estadio Padre Ernesto Martearena, de la provincia de Salta, y no se sacaban ventajas. Con muchísimas imprecisiones, típicas después del parate por vacaciones, trataban de romper la paridad. Y el que pegó primero fue el Tiburón.

Por medio del delantero Tomás Fernández, que hizo inferiores en Boca, los de Mar del Plata sorprendieron y se adelantaron para provocar un enorme enojo en Eduardo Coudet, que no podía creer la floja respuesta defensiva de sus dirigidos.

El extremo se formó en el Xeneize, donde quedó libre a fines de 2025. Y tras jugar en Agropecuario, Tigre, San Martín de San Juan, llegó a Aldosivi para ser clave en el primer juego correspondiente a la segunda mitad del año. Tras un saque lateral y la búsqueda de un remate de media distancia, el balón quedó boyando dentro del área, la defensa del Millonario tardó en reaccionar y Fernández, de puntín, dejó sin chances a Santiago Beltrán.

En lo que va de la vigente edición de la Copa Argentina, donde lleva dos partidos disputados, posee la misma cantidad de goles. Y el tanto no solo fue festejado en la ciudad balnearia, sino que también en los alrededores de La Bombonera, sobre todo por el pasado del nacido en Junín.

Los números de Tomás Fernández en Boca

Sin debutar en la Primera División de la institución, el delantero llegó a jugar en la Reserva, en la que disputó un total de 41 encuentros y anotó seis tantos.

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El cuadro de la Copa Argentina