Rafinha, director deportivo de Sao Paulo: “El VAR no acertó en el fuera de juego ante Boca, nos perjudicó”

El ex futbolista del Tricolor, de Flamengo y Bayern Múnich arremetió contra el arbitraje del partido ante Boca en el Morumbí.

Ya pasaron tres días desde que Boca eliminó a Sao Paulo de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, en un partido en el que el Xeneize consiguió asegurar su pase a las semifinales del certamen continental de segundo orden. Junto a Estudiantes en la Libertadores, son los únicos equipos argentinos que siguen en las competencias internacionales de este año.

En el Morumbí, el equipo del Vasco Arruabarrena empató por 1 a 1, pero el triunfo por la mínima en la ida le aseguró la clasificación a semis. En dicho encuentro disputado en tierras paulistas, una jugada generó reclamos de parte de Sao Paulo, ya que hubo un gol anulado en el complemento que pudo haber cambiado la historia.

Cuando restaban 20 minutos para el final del partido, el juvenil Ryan convirtió un gol en un ligero offside que fue sancionado desde el VAR. Tanto en el momento como en los días posteriores, figuras de Sao Paulo arremetió contra el arbitraje y señaló que dicha acción no estuvo cobrada de manera correcta. En las últimas horas, quien alzó la voz fue el director deportivo del Tricolor, el reconocido Rafinha.

El ex lateral derecho, con pasado en Bayern Múnich, Flamengo y Curitiba, hoy ejerce como mánager de Sao Paulo. En rueda de prensa, Rafinha fue muy crítico hacia el arbitraje del partido ante Boca. “En mi opinión, se equivocan en el gol de Ryan. No hubo fuera de juego en esa jugada, pero ya estamos acostumbrados”, comenzó.

Sao Paulo quedó eliminado ante Boca

En sintonía, agregó: “Según la regla, por debajo del hombro no cuenta. La línea se trazó en el codo. El VAR no acertó en el fuera de juego ante Boca, nos perjudicó en una jugada que habría significado nuestro empate y, por lo tanto, nos habría dado más tiempo para poder ganar el partido”.

Publicidad

¿Cuándo se juegan lase semifinales de la Copa Sudamericana?

Las semifinales de la Copa Sudamericana 2026 se jugarán en las semanas del 14 y 21 de octubre. Resta saber las fechas exactas del duelo entre Boca y Vasco da Gama, aunque lo que ya se sabe es que la ida será en La Bombonera, mientras que la revancha se jugará en Brasil. Cabe recordar que la final del certamen será en el Estadio Metropolitano de Barranquilla.

El cuadro de la Copa Sudamericana

En síntesis

Boca eliminó a Sao Paulo tras empatar 1 a 1 en cuartos.

tras empatar 1 a 1 en cuartos. Gol anulado a Ryan por offside sancionado desde el VAR en el complemento.

por offside sancionado desde el VAR en el complemento. Rafinha cuestionó el VAR indicando que la línea se trazó en el codo.