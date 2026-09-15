Alineaciones de Vasco da Gama vs. Independiente Santa Fe por la Copa Sudamericana 2026

Este martes, en el marco del partido de vuelta por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026, Vasco da Gama e Independiente Santa Fe vuelven a encontrarse frente a frente, esta vez con el Estadio São Januário de Río de Janeiro como testigo y como escenario.
No es un detalle menor que, hace exactamente una semana, en territorio colombiano, Santa Fe y Vasco da Gama no se sacaron diferencias. Empataron 0-0 y dejaron la serie completamente abierta, aunque con una ventaja para los brasileños, teniendo en cuenta la localía.
Cabe destacar que Vasco da Gama viene de dejar en el camino a Independiente Medellín y Olimpia de Paraguay en las instancias anteriores, mientras que Independiente Santa Fe superó a Caracas y River Plate para desembarcar en estos cuartos de final.
Las formaciones de Vasco da Gama vs. Santa Fe
Vasco da Gama: Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan, Cuiabano; Santiago Sosa; Marino Hinestroza, Thiago Mendes, Tche Tche, Adson; Claudio Spinelli.
Independiente Santa Fe: Weimar Asprilla; Helibelton Palacios, Emanuel Olivera, Iván Scarpeta, Christian Mafla; Daniel Torres, Jhojan Torres; Franco Fagúndez, Jáder Obrian, Emerson Rodríguez; Hugo Rodallega.