Cuándo se juega la vuelta entre Boca y Sao Paulo por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026

Todos los detalles relacionados con el compromiso decisivo que otorgará un boleto rumbo a la próxima instancia del certamen continental.

Este martes, en el Estadio Alberto J. Armando, mejor conocido como La Bombonera, Boca Juniors y Sao Paulo se encontraron frente a frente bajo la órbita del partido de ida correspondiente a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. Un duelo clave para el futuro del Xeneize en la competición.

En medio de ese panorama, no es un detalle menor que la serie en cuestión se resolverá en territorio brasileño, dentro de una semana. En ese contexto, la institución de La Ribera contará con hinchas apoyando en condición de visitante.

Cuándo se juega la vuelta entre Sao Paulo y Boca

El partido de vuelta entre Sao Paulo y Boca Juniors, correspondiente a los cuartos de final de la presente edición de la Copa Sudamericana, se llevará a cabo el próximo 15 de septiembre, desde las 21.30 horas de la República Argentina, en el Estadio Morumbí.

El cuadro de la Copa Sudamericana