Qué canal pasa Boca vs. Recoleta por los 8avos de final de la Copa Sudamericana: dónde ver en vivo y online

Todos los detalles acerca de la transmisión del partido entre el Xeneize y el conjunto paraguayo.

En el Estadio Tomás Adolfo Ducó, Boca será local ante Recoleta por el duelo de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. El combinado paraguayo quedó como líder de su grupo, por encima de Santos, San Lorenzo y Deportivo Cuenca, por lo que comienza en esta instancia su periplo por los mata-mata.

El Xeneize, en cambio, al caer desde la Copa Libertadores, debió eliminar previamente al O’Higgins de Chile en playoffs. Ahora, comenzará su camino en los octavos de final ante el conjunto de Asunción.

Como sucede con la mayoría de los encuentros de Sudamericana, el partido de ida entre Boca y Recoleta se verá a través de Dsports, mediante la plataforma DGo y los canales 610 y 1610 de DirecTV. Para quienes poseen Flow, se podrán ver por los canales 109 y 110 como en la Copa del Mundo. Además, la plataforma de Paramount + también tendrá la retransmisión de Dsports.

Las formaciones de Boca y Recoleta

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda; Leonel Flores, Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Recoleta: Nelson Ferreira; Marcelo Medina, Nicolás Marotta, Luis Cardozo, Dairon Mosquera; Wilfredo Báez, Ronald Domínguez, Alexander Franco, Pedro Ríos; Paul Charpentier, Aldo González. DT: Jorge González.

La previa: todo lo que tenés que saber de Boca – Recoleta