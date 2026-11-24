Terminó la sequía de Boca Juniors a nivel internacional. Tras 18 años, el Xeneize venció a Atlético Mineiro en Barranquilla para conquistar la Copa Sudamericana 2026. Santiago Ascacíbar y Miguel Merentiel quedaron inmortalizados como los goleadores de esta final que no tuvo equivalencias.
A pesar de que el principal objetivo del club de la Ribera a principio de año era la Copa Libertadores, una mala fase de grupos en aquel certamen empujó a Boca a cambiar su foco hacia la Sudamericana. Y la jerarquía del plantel de Rodolfo Arruabarrena alcanzó para sumar esta nueva estrella.
En ese contexto, Transfermarkt compartió un dato interesante que marca de pies a cabeza el dominio del Xeneize en esta edición. Es que Boca se convirtió en el club más valioso de la historia en conquistar la Copa Sudamericana.
En esta oportunidad, el plantel que disputó la final tiene una valuación total de 111,5 millones de euros según la estimación del sitio especializado en el mercado de pases. Detrás aparece el Sao Paulo de 2012 con 108,4 millones, mientras que lejos, en el tercer puesto, figura el Racing de 2024 con 63 millones.
Los 10 jugadores más valiosos de Boca
- Tomás Aranda – 12 millones de euros
- Milton Delgado – 10 millones de euros
- Leonel Flores – 8 millones de euros
- Lautaro Di Lollo – 7 millones de euros
- Sebastián Villa – 6 millones de euros
- Santiago Ascacíbar – 5,5 millones de euros
- Leandro Paredes – 5 millones de euros
- Ayrton Costa – 5 millones de euros
- Facundo Herrera – 5 millones de euros
- Miguel Merentiel – 4,5 millones de euros
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Datos clave
- Boca Juniors venció a Atlético Mineiro en Barranquilla y ganó la Copa Sudamericana 2026.
- Con 111,5 millones de euros, es el campeón más valioso de la historia según Transfermarkt.
- Tomás Aranda (12 millones) y Milton Delgado (10 millones) lideran la cotización del plantel.