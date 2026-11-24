El Xeneize rompió su racha sin títulos internacionales y se posicionó en lo más alto de una estadística de Transfermarkt.

Terminó la sequía de Boca Juniors a nivel internacional. Tras 18 años, el Xeneize venció a Atlético Mineiro en Barranquilla para conquistar la Copa Sudamericana 2026. Santiago Ascacíbar y Miguel Merentiel quedaron inmortalizados como los goleadores de esta final que no tuvo equivalencias.

A pesar de que el principal objetivo del club de la Ribera a principio de año era la Copa Libertadores, una mala fase de grupos en aquel certamen empujó a Boca a cambiar su foco hacia la Sudamericana. Y la jerarquía del plantel de Rodolfo Arruabarrena alcanzó para sumar esta nueva estrella.

En ese contexto, Transfermarkt compartió un dato interesante que marca de pies a cabeza el dominio del Xeneize en esta edición. Es que Boca se convirtió en el club más valioso de la historia en conquistar la Copa Sudamericana.

En esta oportunidad, el plantel que disputó la final tiene una valuación total de 111,5 millones de euros según la estimación del sitio especializado en el mercado de pases. Detrás aparece el Sao Paulo de 2012 con 108,4 millones, mientras que lejos, en el tercer puesto, figura el Racing de 2024 con 63 millones.

Los 10 jugadores más valiosos de Boca

Tomás Aranda – 12 millones de euros

Milton Delgado – 10 millones de euros

Leonel Flores – 8 millones de euros

Lautaro Di Lollo – 7 millones de euros

Sebastián Villa – 6 millones de euros

Santiago Ascacíbar – 5,5 millones de euros

Leandro Paredes – 5 millones de euros

Ayrton Costa – 5 millones de euros

Facundo Herrera – 5 millones de euros

Miguel Merentiel – 4,5 millones de euros

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