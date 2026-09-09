El primer indicio de AFA sobre su decisión sobre el pedido de Vélez para eliminar a Boca de la Copa Argentina

A través de su sitio web, la casa madre del fútbol argentino escribió quién será el rival de Racing en cuartos.

En plena espera por un fallo oficial del Tribunal de Disciplina por el reclamo de Vélez contra Boca por mala inclusión en el duelo de octavos de final de la Copa Argentina, AFA se despachó con un indicio que anticipa lo que podría ser la decisión final. A través de su web oficial, confirmó que el Xeneize será rival de Racing y la fecha en la que se enfrentarán.

En las últimas horas, el sitio de la Asociación del Fútbol Argentino dio a conocer los días para cada enfrentamiento de cuartos, instancia que se abrirá este miércoles 9 de septiembre con el compromiso entre Deportivo Riestra y Banfield en el estadio de Temperley.

“Domingo 27 de septiembre: Racing Club vs. Boca Juniors, en horario y estadio a confirmar“, marca la página oficial de la casa madre del fútbol argentino, descartando una posible clasificación de Vélez. En principio, los equipos se verían las caras en el Estadio Mario Alberto Kempes.

La postura oficial de Boca

Hasta el momento, Boca no emitió ningún comunicado tras el reclamo de Vélez, pero sí habló de lo sucedido su presidente: Juan Román Riquelme. “No lo vi el comunicado, sé que algo pusieron. Boca el miércoles ganó merecidamente, fue superior a su rival“, declaró luego de ser consultado por la situación.

“En Copa Argentina ahora tenemos a Racing, que tiene buen equipo, un buen entrenador. Todos los partidos son complicados. Los partidos se ganan adentro de la cancha y Boca lo ganó merecidamente. Hasta lo pudo haber perdido por el penal, pero así es el fútbol. Hay que pensar en el partido de hoy”, agregó.

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