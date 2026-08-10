Boca vs. Recoleta por los octavos de final de la Copa Sudamericana: hora, alineaciones, árbitro y cómo ver por TV

En cancha de Huracán, el Xeneize quiere acercarse a los cuartos de final ante el combinado paraguayo.

Tras superar los Playoffs ante O’Higgins, Boca Juniors afronta desde este martes los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. El rival en esta instancia es Recoleta FC, el club paraguayo que busca un batacazo histórico para sus libros.

Los del Vasco Arruabarrena chocarán ante un equipo que fue líder en la fase de grupos, delante de clubes de la talla de Santos, San Lorenzo y Deportivo Cuenca. Como curiosidad, solo ganó 1 de esos duelos, empató 5 y no perdió ninguno.

¿Dónde y cuándo se juega Boca vs. Recoleta?

Por el mal estado del campo de La Bombonera, Boca Juniors debió mover su localía y recibirá a Recoleta FC este martes a las 19, hora argentina, en el Estadio Tomás Adolfo Ducó, en Parque Patricios.

Boca vuelve a jugar en cancha de Huracán. (Foto: Getty)

Posibles alineaciones de Boca y Recoleta

BOCA: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Tomás Aranda, Leonel Flores y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

RECOLETA: Oscar Toledo; Marcelo Medina, Marcos Pereira, Lucas Monzón, Luis Mendoza; Ronal Domínguez, José Espínola, Héctor López; Juan Falcón, Kevin Parzajuk y Paul Charpentier. DT: Jorge González.

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Los árbitros de Boca vs. Recoleta

Árbitro principal: Piero Maza (Chile)

Piero Maza (Chile) Asistente 1: Claudio Urrutia (Chile)

Claudio Urrutia (Chile) Asistente 2: Juan Serrano (Chile)

Juan Serrano (Chile) Cuarto árbitro: José Cabero (Chile)

José Cabero (Chile) VAR: Juan Lara (Chile)

Juan Lara (Chile) AVAR: Edson Cisternas (Chile)

Qué canal pasa Boca vs. Recoleta

El partido de ida de octavos de final entre Boca y Recoleta será transmitido por DSports y su plataforma DGO. Además, se podrá sintonizar ese canal a través de Telecentro y Flow.

Datos clave

Boca Juniors jugará ante Recoleta FC este martes a las 19:00 horas.

jugará ante este martes a las 19:00 horas. El partido se disputará en el Estadio Tomás Adolfo Ducó .

. DSports transmitirá el partido dirigido por el árbitro Piero Maza.