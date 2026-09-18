River hoy: conversaciones por Bono, XI vs. Huracán y nueva fachada del Monumental

Todas las novedades del Millonario a un día de enfrentar al Globo por la décima jornada de la Zona B del Clausura.

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este viernes 18 de septiembre, a un día de recibir a Huracán por la décima jornada de la Zona B del Torneo Clausura. La formación que pondría Leonardo Ponzio ante el Globo, charlas por Yassine Bounou, la nueva fachada del Estadio Monumental y las dos joyas de Vélez por las que hay prioridad de compra.

La probable formación de River vs. Huracán

Leonardo Ponzio afrontará su cuarto partido como entrenador de River y, ante Huracán, buscará su cuarta victoria. El León reemplazó a Eduardo Coudet y con él llegaron los resultados y también el rendimiento. El próximo sábado, a partir de las 19 horas, el Millonario recibirá en el Monumental al Globo por la décima jornada de la Zona B del Clausura.

De cara al cruce contra Huracán, lo más probable es que Leonardo Ponzio repita el mismo equipo inicial que puso en sus tres presentaciones -ante Banfield, Independiente Rivadavia y Atlético Tucumán- ya que cuenta con todo sus jugadores

Si bien resta la confirmación de Leonardo Ponzio, la formación ante Huracán en el duelo del próximo sábado en el Estadio Monumental sería con: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Fausto Vera, Tomás Galván, Thiago Almada; Ángel Correa y Sebastián Driussi.

Leonardo Ponzio. (Foto: Prensa River).

River inició conversaciones por Bono

Ante la posible salida de Santiago Beltrán en un futuro cercano, informó el periodista Hernán Castillo, desde River ya iniciaron conversaciones con el entorno de Yassine Bounou para conocer cómo es su situación en Al Hilal, elenco árabe con el que tiene contrato hasta mediados de 2028.

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En River tienen en claro que si se va Santiago Beltrán, el primer apuntado y por quien se hará un esfuerzo importante es Yassine Bounou, el arquero marroquí que es confeso hincha del Millonario desde hace años. Sin ir más lejos, en 2015 se trasladó hasta Japón para ver al equipo de Marcelo Gallardo en el Mundial de Clubes.

Desde que Yassine Bounou comenzó a tener un rol importante en el fútbol europeo, especialmente en Sevilla, se supo de su fanatismo por River y desde entonces se le consultó en reiteradas oportunidades sobre si le gustaría atajar en el Millonario. Su respuesta fue siempre que sí, pero siendo respetuoso con el arquero actual del club de Núñez.

Claro está que River no tiene posibilidad alguna de competir económicamente con Al Hilal, por lo que si se llega a concretar el arribo del marroquí al Millonario será porque él pueda negociar su salida. Contemplando siempre que Santiago Beltrán se marche y eso sería más probable a mediados de 2027 que a comienzos de año, donde los clubes importantes no realizan muchos movimientos.

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Bono en Al Hilal. (Foto: Getty).

La nueva fachada del Monumental

Las obras en el Estadio Monumental no se detienen. Mientras el grueso del trabajo en este momento pasa por seguir colocando las columnas que serán el sostén de la quinta bandeja y del techo, el pasado jueves se pudo observar un cambio importante en la fachada de la tribuna Sívori.

Aprovechando el atardecer, River mostró cómo queda la fachada iluminada. A la bandera que se había realizado con los colores del club se le colocaron más de 1000 metros de tiras led -blancas y rojas- y cubrieron un total de 157 metros, por lo que el cambio es drástico. Este cambio se pude observar únicamente en la Sívori, ya sea desde Lugones, Cantilo y también desde el Puente Labruna.

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Prioridad de compra por dos promesas de Vélez

River se movió fuerte en el último mercado de pases. Incorporó figuras de la talla de Amada y Correa, viejos conocidos como Borré y Beltrán, pero también hizo una apuesta importante por una de las promesas del fútbol argentino: Tobías Andrada, que llegó desde Vélez.

River compró el 66% del pase de Andrada en 6 millones de dólares y podría comprar un 14% más si se cumplen algunos objetivos. La realidad es que los primeros partidos de Tobías Andrada con la casaca del Millonario ilusionaron al hincha y si bien es pronto para saberlo, podría ser una de las grandes compras de los últimos tiempos.

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Por otro lado, River estableció un convenio de tanteo con Vélez por dos de sus joyas de las Inferiores: Thiago Villalba y Simón Prima. Esto quiere decir que si Vélez recibe alguna oferta por alguno de ellos se la debe notificar al club de Núñez y a partir de allí se establecerá un plazo para ver si el Millonario iguala la oferta y se queda con el jugador.

Thiago Villaba tiene 19 años, se desempeña como volante central y firmó contrato con el Fortín, club en el que realizó todas las Divisiones Inferiores, hasta 2029. Es un jugador mixto que aporta tanto defensiva como ofensivamente y si bien todavía no debutó en Primera, ya fue citado por Guillermo Barros Schelotto en más de una oportunidad.

Por su parte, Simón Prima, de 18 años, tiene contrato con el elenco de Liniers hasta 2027. Se desempeña como extremo y también es dueño de unas condiciones más que interesantes, especialmente es fuerte en el mano a mano y se destaca por su velocidad.

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Simón Prima. (Foto: Prensa Vélez).

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