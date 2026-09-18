El mensaje de Chiqui Tapia a Marcelo Gallardo por su llegada a la Selección de Ecuador

El presidente de la AFA felicitó al Muñeco por su arribo a la Tri. Las palabras que le dedicó en sus redes sociales.

Horas después de haber sido presentado oficialmente como director técnico de la Selección de Ecuador, Marcelo Gallardo recibió la felicitación de Claudio Tapia. El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino le dedicó unas palabras al Muñeco por su nuevo desafío en la Tri.

“Quiero hacer una mención especial y felicitar a Marcelo Gallardo por asumir este nuevo desafío al frente de la Selección de Ecuador“, escribió Chiqui en X y continuó: “Un enorme representante de nuestro fútbol, con una trayectoria marcada por el trabajo, la jerarquía y grandes logros“.

La máxima autoridad de la AFA concluyó: “Mis mejores deseos para Marcelo y también para el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Francisco Egas“.

Gallardo adelantó cómo armará su primera lista

“Vamos a intentar respetar la convocatoria mundialista, con algunas bajas de jugadores que están abocados en recuperarse de lesiones. En principio va a ser eso, ir conociéndonos y darles la chance a los futbolistas que representaron al país en el último Mundial”, comentó el DT.

Ecuador realizará una gira por Asia en lo que será el debut de Gallardo en el cargo. Allí enfrentará a Corea del Sur y luego participará de una competencia amistosa en la que chocará ante Japón y luego a Nueva Zelanda o Panamá.

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El objetivo de Gallardo como DT de Ecuador

“Estamos con mucha ilusión para encarar esos desafíos. Nos trazamos los más altos, los que me gustan a mí, los que me identifican. Poder no solamente mostrar un equipo que identifique al pueblo ecuatoriano, sino que me identifique también a mí. Que vaya al frente y se destaque con un espíritu que no solo se logra con talento, sino con disciplina, con trabajo. Intentar competir para ganar. Esa es mi pasión por esta profesión y así lo haré sentir cuando me encuentre con los futbolistas”, adelantó el Muñeco.

Los primeros partidos de Marcelo Gallardo como entrenador de Ecuador