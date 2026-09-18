Los cuatro campeones del mundo que Luis De La Fuente dejó afuera de la primera lista de España tras ganar el Mundial 2026

Desde Ceuta, enclave español en el norte de África, el entrenador de la Roja dio sus primeros 26 convocados tras la consagración en el Mundial ante Argentina.

La fecha FIFA de septiembre y octubre ya toca la puerta. Luego de este fin de semana, se dará inicio a un extenso parate de selecciones que durará dos semanas enteras y tendrá ventanas de amistosos y el inicio de la Nations League para los combinados nacionales de Europa.

En el caso de la Selección de España, este viernes el entrenador Luis De La Fuente dio a conocer a sus primeros 26 convocados luego de lo que fue la obtención de la segunda estrella en el Mundial 2026, en la recordada final ante Argentina.

La UEFA Nations League se vive por Disney +.

El seleccionador hizo oficial la nómina para lo que serán los 4 partidos ante Croacia por duplicado, Inglaterra y República Checa, todos ellos correspondientes al Grupo 3 de la Liga A de la Nations League.

Con un emotivo video desde Ceuta, enclave español en el norte de África, De La Fuente convocó a 26 futbolistas, entre los cuales 22 repiten respecto a la conquista del Mundial 2026.

Las ausencias son una por posición: Joan García, arquero de Barcelona; Marcos Llorente, lateral derecho de Atlético de Madrid, Gavi, volante del Culé y Borja Iglesias, delantero de Real Betis. Sus respectivos reemplazantes son Josep Martínez, Dean Huijsen, Fermín y Roberto Fernández.

García no se encuentra presente por una lesión en la rodilla, mientras que Gavi no estará debido a que tiene que cumplir la suspensión por el altercado con Nahuel Molina y Leandro Paredes en la final del Mundial. Iglesias y Llorente anunciaron sus respectivos retiros de la Selección tras ganar la Copa del Mundo.

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Nuestra Copa del Mundo no podía haber elegido mejor lugar para iniciar la #NationsLeague.



🫂 Ceuta, pueblo ceutí: el camino empieza con vosotros.#VamosEspaña pic.twitter.com/ww68HwZEwv — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) September 18, 2026

La lista completa de España para esta fecha FIFA

ARQUEROS : Unai Simón (Athletic Club), David Raya (Arsenal), Josep Martínez (Inter de Milán).

: Unai Simón (Athletic Club), David Raya (Arsenal), Josep Martínez (Inter de Milán). DEFENSORES : Aymeric Laporte (Athletic Club), Pau Cubarsí (Barcelona), Eric García (Barcelona), Dean Huijsen (Real Madrid), Marc Pubill (Atlético de Madrid), Pedro Porro (Tottenham), Alejandro Grimaldo (Atlético de Madrid), Marc Cucurella (Real Madrid).

: Aymeric Laporte (Athletic Club), Pau Cubarsí (Barcelona), Eric García (Barcelona), Dean Huijsen (Real Madrid), Marc Pubill (Atlético de Madrid), Pedro Porro (Tottenham), Alejandro Grimaldo (Atlético de Madrid), Marc Cucurella (Real Madrid). VOLANTES : Rodri (Barcelona), Martín Zubimendi (Arsenal), Mikel Merino (Arsenal), Pedri (Barcelona), Fabián Ruíz (PSG), Fermín (Barcelona), Álex Baena (Atlético de Madrid).

: Rodri (Barcelona), Martín Zubimendi (Arsenal), Mikel Merino (Arsenal), Pedri (Barcelona), Fabián Ruíz (PSG), Fermín (Barcelona), Álex Baena (Atlético de Madrid). DELANTEROS: Lamine Yamal (Barcelona), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Yeremy Pino (Crystal Palace), Nico Williams (Athletic Club), Víctor Muñoz (Liverpool), Roberto Fernández (Espanyol), Ferrán Torres (PSG), Dani Olmo (Barcelona).

Los partidos de España en esta fecha FIFA

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En síntesis