Las alineaciones de River e Independiente Santa Fe por los octavos de final de la Copa Sudamericana

En el Más Monumental, el Millonario y los colombianos definen el último clasificado a los cuartos de final.

En el Estadio Monumental, por la revancha de los octavos de final de la Copa Conmebol Sudamericana, River recibe a Independiente Santa Fe en búsqueda de ganar y así clasificar a los cuartos de final, instancia en la que espera Vasco da Gama de Brasil.

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Para este partido, el entrenador Eduardo Coudet, citó a 20 futbolistas, por lo que no completará el banco de suplentes, y tiene en mente realizar cuatro cambios con respecto al equipo que empató con Vélez, con los ingresos de Gonzalo Montiel, Marcos Acuña, Tomás Galván y Sebastián Driussi.

Por su parte, Santa Fe mantendría la misma base del equipo que igualó con el Millonario en la ida, con la particularidad de que solamente habría un cambio en la defensa, con el ingreso de Víctor Moreno en lugar de Kevin Balanta para jugar como segundo marcador central.

Las posibles formaciones de River e Independiente Santa Fe por la Copa Sudamericana

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Tomás Galván, Aníbal Moreno, Tobías Andrada, Thiago Almada; Ángel Correa y Sebastián Driussi.

Independiente Santa Fe: Weimar Asprilla; Heliberton Palacios, Emmanuel Olivera, Víctor Moreno, Christian Mafla; Daniel Torres, Nahuel Bustos, Kilian Toscano; Jáder Obrian, Alexis Zapata; y Hugo Rodallega.

Datos claves

River recibe a Independiente Santa Fe por la revancha de octavos de la Sudamericana.

recibe a Independiente Santa Fe por la revancha de octavos de la Sudamericana. El DT Eduardo Coudet citó 20 futbolistas e introduciría cuatro cambios en el equipo titular.

citó 20 futbolistas e introduciría cuatro cambios en el equipo titular. El ganador de este cruce enfrentará a Vasco da Gama en cuartos de final.