Qué pasa si River gana, empate o pierde con Independiente Santa Fe por la Copa Sudamericana

Tras empatar 0 a 0 en el partido de ida disputado en El Campín, en el Estadio Monumental, River e Independiente Santa Fe de Bogotá se enfrentan por la revancha de los octavos de final de la Copa Conmebol Sudamericana para conocer al último clasificado a los cuartos de final.

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Para este encuentro, el entrenador del Millonario, Eduardo Coudet, pondrá todo lo mejor en cancha, por lo que realizará cuatro cambios con respecto al equipo que empató con Vélez por el Torneo Clausura, por lo que Montiel, Acuña, Galván y Driussi reemplazarán a González, Ortega, Freitas y Beltrán.

Por otro lado, la única baja es la de Lautaro Rivero, quien sufrió una sobrecarga muscular, por lo que quedó marginado de la lista de 20 convocados que dio el ‘Chacho’. Ante esta cantidad de futbolistas, no completará el banco de suplentes, ya que puede tener 12 relevos y solo tendrá 9.

Qué pasa si River gana, empata o pierde con Independiente Santa Fe por la Copa Sudamericana

Si River gana : un triunfo por cualquier diferencia meterá al Millonario en los cuartos de final, instancia en la que se enfrentará a Vasco da Gama.

: un triunfo por cualquier diferencia meterá al Millonario en los cuartos de final, instancia en la que se enfrentará a Vasco da Gama. Si River empata : una igualdad en los 90 minutos llevará la definición a los penales para definir al clasificado a la próxima ronda. Cabe destacar que en esta llave no hay alargue.

: una igualdad en los 90 minutos llevará la definición a los penales para definir al clasificado a la próxima ronda. Cabe destacar que en esta llave no hay alargue. Si River pierde: debido a que empató en la ida, si pierde en el Monumental automáticamente quedará eliminado de la Copa Sudamericana.

River vs. Independiente Santa fe por la Copa Sudamericana: formaciones y minuto a minuto