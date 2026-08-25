La artimaña de River para que Facundo Colidio no pueda jugar la Copa Sudamericana con Vasco da Gama

Por un detalle reglamentario, el delantero no podrá ser anotado por el elenco brasileño para el certamen continental.

Tras tres temporadas en las que ganó dos títulos, Facundo Colidio se marchó de River en este mercado de pases y se convirtió en nuevo refuerzo de Vasco da Gama de Brasil, equipo que pagó cinco millones de dólares por el 50% de su pase, con la posibilidad de comprar la otra mitad.

El elenco brasileño, el futbolista con pasado en Tigre no podrá jugar los cuartos de final de la Copa Conmebol Sudamericana, instancia en la que su equipo se enfrentará al vencedor de la llave entre el Millonario e Independiente Santa Fe de Bogotá, que está empatada sin goles.

El motivo por el que no podrá estar presente en ninguna de las instancias de este certamen continental es por un detalle reglamentario, debido a que sigue inscrito en la lista de buena fe de River, y como está en octavos de final, ya no puede ser anotado para otra institución.

“Un jugador no podrá ser inscripto para la Fase Final (Playoff de Octavos, Octavos, Cuartos, Semifinal y Final) por más de un club”, dice el reglamento de la Copa Conmebol Sudamericana, que confirma el motivo por el que Colidio no puede estar presente para su nuevo equipo.

Un caso contrario es el de Santiago Sosa. Como Racing quedó eliminado en la fase de grupos, el volante sí podrá ser anotado por Vasco da Gama, por lo que podrá estar a disposición del entrenador Pedro Emanuel para disputar la próxima instancia del certamen continental.

Colidio marcó su primer gol en Vasco da Gama

En su segundo partido como futbolista de Vasco da Gama el delantero ingresó en el complemento de la derrota de su equipo ante Palmeiras por 4 a 1. En el tiempo de adición apareció en el área chica para definir con el arco en soledad y así darle el gol del honor al elenco de Río de Janeiro.

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