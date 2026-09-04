Tabla anual y playoffs: qué se juegan Boca y River en la fecha 8 del Torneo Clausura 2026

El Campeonato llegó a la mitad de sus jornadas, por lo que el Xeneize y el Millonario arrancan la recta final para definir la temporada.

El Torneo Clausura 2026 llegó a la mitad de sus fechas y empieza a encarar la última recta, que va a definir los clasificados a los octavos de final y al mismo tiempo quiénes jugarán las Copa Libertadores y Sudamericana del 2027. En ese sentido, Boca y River tienen un rol protagónico, pero están complicados en ambas luchas, por lo que deben pisar el acelerador.

En primer lugar, cabe recordar que el Millonario viene de una crisis histórica que derivó en la reciente salida de Eduardo Coudet y, por qué no agregarlo, incluye también el tramo final de Marcelo Gallardo. A su vez, el Xeneize transita un altibajo constante y no puede consolidarse en la senda de la victoria, primero con Claudio Úbeda y ahora con Rodolfo Arruabarrena.

Leandro Paredes y Sebastián Driussi, en el último Superclásico en La Bombonera. (Getty Images)

Lo cierto es que la fecha 8 puede ser el escenario ideal. Esto se debe a que se cruzan muchos equipos que pelean entre sí, por lo que van a dejar puntos en el camino. Sin embargo, Boca y River deben ganar para aprovecharlo. Aunque suene obvio, ninguno de los dos gigantes del fútbol argentino es una garantía y bien podrían empatar o perder sus partidos.

El panorama de Boca en la fecha 8

Este sábado visita a Gimnasia de Mendoza, la gran revelación y el escolta de la Zona A, mientras que Boca está 8° y ocupa el último lugar de los virtuales clasificados. Eso sí, podría caer posiciones antes de que empiece su encuentro. En medio de ese contexto, con un triunfo escalaría varios puestos y se metería de lleno en la pelea por los primeros lugares.

Al mismo tiempo, hay que tener en cuenta la Tabla Anual 2026, que otorga los cupos para las competiciones internacionales. Allí, el Xeneize está 4° y a 1 punto de la Copa Libertadores, una chance inmejorable para posicionarse mejor. En caso de sumar, le juega a favor que Vélez (3°) va contra Estudiantes (6°) y que también River (10°) enfrenta a Independiente Rivadavia (1°).

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Tomás Belmonte y Leandro Paredes. (Getty Images)

El panorama de River en la fecha 8

Este domingo recibe a Independiente Rivadavia, el mejor equipo del año. En ese sentido, River está 11° en la Zona B y no está clasificando a los playoffs del campeonato. Aunque viene de un pésimo arranque del Torneo, una victoria lo acomoda entre los elencos que pelean por un lugar en los octavos de final, con la mitad de las fechas a disputar por delante.

A su vez, si gana, pasará a varios contrincantes en la Tabla Anual 2026. Esto se debe a que hay muchos equipos en pocos puntos de diferencia. Además, juega contra el líder, por lo que achicaría la distancia. Al mismo tiempo, hay cruces entre rivales directos, por lo que puede considerarse un ‘partido de 6 puntos‘. Sin embargo, solo le sirve ganar.

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Thiago Almada, futbolista de River. (Getty Images)

La tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026