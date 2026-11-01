Cómo quedó el historial del Superclásico tras el triunfo de Boca contra River

El Xeneize ganó el tercer partido consecutivo al vencer 1-0 al Millonario por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026.

Este domingo por la tarde, Boca venció 1-0 a River por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026. Con gol de Lautaro Di Lollo y tras las expulsiones de Lucas Martínez Quarta y Gonzalo Montiel, el Xeneize se quedó con el Superclásico del fútbol argentino para volver a ser puntero de la Tabla Anual y también selló la clasificación a la Copa Libertadores.

Cabe recordar que el Millonario había achicado la distancia en el último tiempo, pero eso cambió drásticamente en el último año y medio. Esto se debe a que Boca ganó los últimos 3 Superclásicos, hecho que no sucedía hacía varias décadas. En esa línea, los cruces fueron: 2-0 en La Bombonera (2025), 0-1 en el Monumental (2026) y el actual.

Los futbolistas de Boca ante River. (Getty Images)

Lo cierto es que Boca estiró la paternidad contra River. Entre Copas Nacionales, Copas Internacionales, Primera División y Amateurismo, se enfrentaron 267 veces cara a cara. En ese sentido, el saldo es de 95 triunfos para el Xeneize, 88 para el Millonario y 84 paridades. Así las cosas, aumentó la ventaja contra su histórico rival en el mano a mano.

Los futbolistas de Boca ante River. (Getty Images)

Cómo salieron los últimos 5 Superclásicos

01/11/2026 – Torneo Clausura – La Bombonera – Boca 1-0 River

1-0 River 19/04/2026 – Torneo Apertura – Monumental – River 0-1 Boca

09/11/2025 – Torneo Clausura – La Bombonera – Boca 2-0 River

2-0 River 27/04/2025 – Torneo Apertura – Monumental – River 2-1 Boca

2-1 Boca 21/09/2024 – Liga Profesional – La Bombonera – Boca 0-1 River