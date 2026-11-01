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Superclásico

Cómo quedó el historial del Superclásico tras el triunfo de Boca contra River

El Xeneize ganó el tercer partido consecutivo al vencer 1-0 al Millonario por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026.

Los futbolistas de Boca en el Superclásico ante River.
© GettyLos futbolistas de Boca en el Superclásico ante River.

Este domingo por la tarde, Boca venció 1-0 a River por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026. Con gol de Lautaro Di Lollo y tras las expulsiones de Lucas Martínez Quarta y Gonzalo Montiel, el Xeneize se quedó con el Superclásico del fútbol argentino para volver a ser puntero de la Tabla Anual y también selló la clasificación a la Copa Libertadores.

Cabe recordar que el Millonario había achicado la distancia en el último tiempo, pero eso cambió drásticamente en el último año y medio. Esto se debe a que Boca ganó los últimos 3 Superclásicos, hecho que no sucedía hacía varias décadas. En esa línea, los cruces fueron: 2-0 en La Bombonera (2025), 0-1 en el Monumental (2026) y el actual.

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Los futbolistas de Boca ante River. (Getty Images)

Los futbolistas de Boca ante River. (Getty Images)

Lo cierto es que Boca estiró la paternidad contra River. Entre Copas Nacionales, Copas Internacionales, Primera División y Amateurismo, se enfrentaron 267 veces cara a cara. En ese sentido, el saldo es de 95 triunfos para el Xeneize, 88 para el Millonario y 84 paridades. Así las cosas, aumentó la ventaja contra su histórico rival en el mano a mano.

Los futbolistas de Boca ante River. (Getty Images)

Los futbolistas de Boca ante River. (Getty Images)

Cómo salieron los últimos 5 Superclásicos

  • 01/11/2026 – Torneo Clausura – La Bombonera – Boca 1-0 River
  • 19/04/2026 – Torneo Apertura – Monumental – River 0-1 Boca
  • 09/11/2025 – Torneo Clausura – La Bombonera – Boca 2-0 River
  • 27/04/2025 – Torneo Apertura – Monumental – River 2-1 Boca
  • 21/09/2024 – Liga Profesional – La Bombonera – Boca 0-1 River
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Nahuel de Hoz
Nahuel de Hoz
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