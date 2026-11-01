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Torneo Clausura

Cuándo se juega la definición de la tabla anual: horarios de Boca – Defensa y Argentinos – Huracán por el Clausura

A falta de confirmación oficial de AFA, está definido el horario y el día de los partidos que definirán la parte alta de la anual.

Día y horario de la definición de la tabla anual: cuándo se juega Boca - Defensa
© GettyDía y horario de la definición de la tabla anual: cuándo se juega Boca - Defensa

Boca le ganó a River una nueva edición del Superclásico y aseguró su clasificación a la Copa Libertadores mediante la tabla anual. Además, al llegar a los 60 puntos allí, dejó sin chances a cinco de los equipos que seguían en carrera en el certamen que corona al campeón de liga.

Así las cosas, con este triunfo solamente pueden consagrarse Boca, Rosario Central y Argentinos Juniors. Por ende, la definición de la anual tendrá que jugarse en simultáneo en la última fecha.

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En este sentido, a falta de confirmación oficial de AFA, se sabe que tanto Boca como Argentinos jugarán sus partidos ante Defensa y Huracán respectivamente el próximo sábado 7 de noviembre a las 14 horas.

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Esto se debe a que, por la visita del Papa León XIV a la República Argentina, los partidos de la fecha 16 del Clausura se disputarán entre el miércoles y el sábado, con el cierre de la tabla anual pautada para la tarde de sábado en La Bombonera y en el Diego Armando Maradona.

Así se jugará la última fecha del Clausura (horarios a confirmar)

  • Aldosivi – River Plate
  • Barracas Central – Racing Club
  • Gimnasia La Plata – Belgrano
  • Rosario Central – Estudiantes Rio Cuarto
  • Tigre – Sarmiento
  • Argentinos Juniors – Huracán
  • Banfield – Atlético Tucumán
  • Boca Juniors – Defensa y Justicia
  • Independiente – Deportivo Riestra
  • Talleres de Córdoba – Estudiantes
  • Instituto – Newell’s Old Boys
  • Unión – Vélez Sarsfield
  • San Lorenzo – Platense
  • Central Córdoba SdE – Lanús
  • Gimnasia Mendoza – Ind. Rivadavia

La Tabla Anual 2026

  1. Boca Juniors – 60 puntos – COPA LIBERTADORES/CAMPEÓN – CLASIFICÓ
  2. Rosario Central – 59 puntos – COPA LIBERTADORES
  3. Argentinos Juniors – 57 puntos – COPA LIBERTADORES
  4. Vélez Sarsfield – 56 puntos – COPA SUDAMERICANA
  5. Instituto – 54 puntos – COPA SUDAMERICANA
  6. Gimnasia de La Plata – 54 puntos – COPA SUDAMERICANA
  7. Independiente Rivadavia – 53 puntos – COPA SUDAMERICANA
  8. River Plate – 52 puntos – COPA SUDAMERICANA
  9. Lanús – 48 puntos – COPA SUDAMERICANA
  10. Belgrano – 48 puntos – (Clasificado a Libertadores – campeón del Apertura)
  11. Estudiantes LP – 46 puntos
  12. Defensa – 46 puntos
  13. Independiente – 43 puntos
  14. Barracas Central – 43 puntos
  15. Huracán – 41 puntos
  16. San Lorenzo – 40 puntos
  17. Sarmiento – 40 puntos
  18. Gimnasia (M) – 39 puntos
  19. Unión – 38 puntos
  20. Talleres – 38 puntos
  21. Tigre – 36 puntos
  22. Racing – 36 puntos
  23. Newell’s – 36 puntos
  24. Banfield – 32 puntos
  25. Atlético Tucumán – 31 puntos
  26. Platense – 30 puntos
  27. Central Córdoba – 26 puntos
  28. Deportivo Riestra – 23 puntos
  29. Aldosivi – 19 puntos – DESCENDIÓ
  30. Estudiantes (RC) – 14 puntos – DESCENDIÓ
Lautaro Tiburzio
Lautaro Tiburzio
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