Cuándo se juega la definición de la tabla anual: horarios de Boca – Defensa y Argentinos – Huracán por el Clausura

Boca le ganó a River una nueva edición del Superclásico y aseguró su clasificación a la Copa Libertadores mediante la tabla anual. Además, al llegar a los 60 puntos allí, dejó sin chances a cinco de los equipos que seguían en carrera en el certamen que corona al campeón de liga.
Así las cosas, con este triunfo solamente pueden consagrarse Boca, Rosario Central y Argentinos Juniors. Por ende, la definición de la anual tendrá que jugarse en simultáneo en la última fecha.
En este sentido, a falta de confirmación oficial de AFA, se sabe que tanto Boca como Argentinos jugarán sus partidos ante Defensa y Huracán respectivamente el próximo sábado 7 de noviembre a las 14 horas.
Esto se debe a que, por la visita del Papa León XIV a la República Argentina, los partidos de la fecha 16 del Clausura se disputarán entre el miércoles y el sábado, con el cierre de la tabla anual pautada para la tarde de sábado en La Bombonera y en el Diego Armando Maradona.
Así se jugará la última fecha del Clausura (horarios a confirmar)
- Aldosivi – River Plate
- Barracas Central – Racing Club
- Gimnasia La Plata – Belgrano
- Rosario Central – Estudiantes Rio Cuarto
- Tigre – Sarmiento
- Argentinos Juniors – Huracán
- Banfield – Atlético Tucumán
- Boca Juniors – Defensa y Justicia
- Independiente – Deportivo Riestra
- Talleres de Córdoba – Estudiantes
- Instituto – Newell’s Old Boys
- Unión – Vélez Sarsfield
- San Lorenzo – Platense
- Central Córdoba SdE – Lanús
- Gimnasia Mendoza – Ind. Rivadavia
La Tabla Anual 2026
- Boca Juniors – 60 puntos – COPA LIBERTADORES/CAMPEÓN – CLASIFICÓ
- Rosario Central – 59 puntos – COPA LIBERTADORES
- Argentinos Juniors – 57 puntos – COPA LIBERTADORES
- Vélez Sarsfield – 56 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Instituto – 54 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Gimnasia de La Plata – 54 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Independiente Rivadavia – 53 puntos – COPA SUDAMERICANA
- River Plate – 52 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Lanús – 48 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Belgrano – 48 puntos – (Clasificado a Libertadores – campeón del Apertura)
- Estudiantes LP – 46 puntos
- Defensa – 46 puntos
- Independiente – 43 puntos
- Barracas Central – 43 puntos
- Huracán – 41 puntos
- San Lorenzo – 40 puntos
- Sarmiento – 40 puntos
- Gimnasia (M) – 39 puntos
- Unión – 38 puntos
- Talleres – 38 puntos
- Tigre – 36 puntos
- Racing – 36 puntos
- Newell’s – 36 puntos
- Banfield – 32 puntos
- Atlético Tucumán – 31 puntos
- Platense – 30 puntos
- Central Córdoba – 26 puntos
- Deportivo Riestra – 23 puntos
- Aldosivi – 19 puntos – DESCENDIÓ
- Estudiantes (RC) – 14 puntos – DESCENDIÓ