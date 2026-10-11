Un futbolista de Vasco da Gama sufrió un accidente de auto y es baja para enfrentar a Boca por la Copa Sudamericana

Cauan Barros protagonizó una colisión vehicular, fue ingresado al hospital y no viaja a Buenos Aires por un corte en el pie.

Este martes por la noche, Vasco da Gama enfrentará a Boca por el duelo de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana 2026. Con vistas hacia el partido estelar que se jugará en La Bombonera, el elenco brasileño cuenta con una baja por una cuestión ajena a lo deportivo: Cauan Barros sufrió un accidente automovilístico.

El mediocampista de 22 años fue el protagonista de una colisión vehicular en las últimas horas. En ese sentido, este domingo fue ingresado al hospital para tener un mayor conocimiento de las lesiones sufridas y se comprobó que tiene un corte en el pie izquierdo. Por ese motivo es que no viaja a Buenos Aires para ser parte de la delegación.

Cauan Barros, futbolista de Vasco da Gama. (Getty Images)

Lo cierto es que Cauan Barros no jugará ante Boca por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana 2026. Con el claro objetivo de recuperarse del accidente automovilístico que protagonizó en las últimas horas, el volante permanecerá en Río de Janeiro mientras lleva a cabo su rehabilitación para sumarse al grupo en los próximos días.

Un dato importante a tener en cuenta es que no tiene minutos desde el 8 de septiembre, en el compromiso contra Independiente Santa Fe por los cuartos de final de la competición continental que brindó el boleto a esta instancia. A su vez, también vale resaltar que quedó afuera de las últimas cuatro convocatorias, por lo que es no es un titular del equipo.

Cauan Barros, futbolista de Vasco da Gama. (Getty Images)

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La IA anticipó el resultado de Boca – Vasco da Gama

Este martes por la noche, Boca recibe a Vasco da Gama por el duelo de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana 2026. El partido que se disputa en La Bombonera es determinante de cara a la revancha en Río de Janeiro. En ese contexto, BOLAVIP le consultó a la Inteligencia Artificial para conocer de antemano el resultado final.

Lo cierto es que la Inteligencia Artificial no titubeó y reveló: “Resultado final: Boca 2-1 Vasco da Gama”, sentenció la novedosa herramienta. No conforme con eso, redobló la apuesta y confesó los autores de los goles. “Miguel Merentiel (Boca), Santiago Sosa (Vasco da Gama) y Sebastián Villa (Boca)”, aseguró la nueva tecnología.

La Inteligencia Artificial.