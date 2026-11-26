Se define al campeón de la Copa Conmebol Libertadores. En el Estadio Centenario de Montevideo, Estudiantes de La Plata se enfrenta ante Palmeiras de Brasil en la gran final del certamen para determinar quién se quedará con el título del certamen continental más importante a nivel clubes.

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En la previa de este encuentro, Alexander Barboza, defensor argentino que se desempeña en el elenco brasileño, habló con la cuenta oficial de Palmeiras y allí se mostró confiado con lograr este título, que ya lo consiguió en la temporada 2024, cuando jugaba para Botafogo.

“Estoy muy feliz por estar nuevamente en una final de la Libertadores. La primera, en 2024, la gané en mi casa y la segunda la voy a ganar en mi segunda casa que es Uruguay”, inició el defensor central surgido de las divisiones inferiores de River, contento por jugar en Montevideo.

Siguiendo por la misma línea, se mostró emocionado por esta oportunidad, ya que contará con el apoyo de su familia en el mítico Estadio Centenario: “Es un sentimiento muy bonito saber que mi familia va a estar aquí para presenciar ese momento”.

Esta será la primera final de Libertadores que jugará Barboza con la camiseta de Palmeiras, club al que llegó a mediados de este año, proveniente desde Botafogo. Además, este duelo será una revancha para el Verdao, que el año pasado cayó en esta instancia frente a Flamengo.

La posible formación de Palmeiras para enfrentar a Estudiantes

El equipo de Abel Ferreira saldría a la cancha con: Carlos Miguel; Agustín Giay, Gustavo Gómez, Murilo, Alexander Barboza, Joaquín Piquerez; Marlos Freitas, Andreas Pereira, Jhon Arias; Vitor Roque y José Manuel López.

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