Mientras el plantel encara el viaje a Montevideo y una de sus figuras es foco de rumores sobre un posible traspaso a River, el Cacique Medina prepara la formación para enfrentar a Palmeiras en la final de la Copa Libertadores.

En medio de los rumores sobre negociaciones avanzadas de River Plate por Tomás Palacios, Estudiantes de La Plata debe dejar de lado el ruido externo y enfocarse en la final de la Copa Libertadores 2026. A pocos días del partido único ante Palmeiras, vigente subcampeón del certamen, en el Estadio Centenario de Montevideo, en BOLAVIP analizamos el probable XI que Alexander Medina mandará a la cancha.

Tras la hazaña en el Maracaná, el Pincha llega a la final de la Copa Libertadores ante Palmeiras con varias dudas y puestos por definir. Jugadores insignia de este plantel, como Fernando Muslera, Marcos Rojo, Tiago Palacios, Alexis Castro y Guido Carrillo, tienen prácticamente asegurada su presencia desde el arranque.

Sin embargo, todavía quedan algunas piezas por definir y puede que allí se determine la suerte de Estudiantes en Montevideo frente al Verdao. En primer lugar, Medina deberá decidir quién reemplazará a Baltasar Rodríguez, expulsado en la semifinal de vuelta en Río de Janeiro.

El Tucu Correa, entre algodones

Al mismo tiempo, desde City Bell todavía no saben si Joaquín Correa podrá decir presente, ya que se está recuperando contrarreloj de un desgarro grado 2 en el bíceps femoral de la pierna derecha. En caso de no llegar al 100 %, el Tucu podría ir al banco contra Palmeiras, lo que abriría otro hueco en el once de Estudiantes.

Marcos Rojo, defensor central de Estudiantes.

En este contexto, y en medio de los rumores que vinculan a River con Tomás Palacios, resta saber si Medina confiará en el joven defensor central de 1,96 metros, quien también puede desempeñarse como lateral izquierdo. Algunas fuentes cercanas al club platense sugieren que el entrenador podría apostar por una línea de tres centrales para la final de la Libertadores.

Publicidad

Para un club cabulero como el Pincha, la frase «equipo que gana no se toca» no termina de aplicar, ya que está obligado a mover fichas por lesiones y suspensiones de cara a la final de la Copa Libertadores.

El posible XI de Estudiantes vs. Palmeiras

De esta manera, el probable once de Estudiantes de La Plata contra Palmeiras podría ser: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Marcos Rojo, Leandro González Pírez, Tomás Palacios; Ezequiel Piovi, Alexis Castro, Joaquín Tobio Burgos, Tiago Palacios o Joaquín Correa; Guido Carrillo.

Posible formación de Palmeiras

Por el lado del Verdao, el XI que Abel Ferreira podría elegir para la final sería: Carlos Miguel; Agustín Giay, Alexander Barboza, Gustavo Gómez, Murilo Cerqueira, Joaquín Piquerez; Lucas Evangelista, Marlon Freitas; Jhon Arias, Andreas Pereira; José Manuel López. De manera curiosa, ambos equipos podrían presentar formaciones espejo, con una línea de tres centrales por lado.

Publicidad

En síntesis