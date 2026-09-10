Alineaciones de Independiente del Valle vs. Flamengo por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026

Sigue rodando el esférico en el marco de la presente edición de la Copa Libertadores de América. En ese contexto, este jueves, Independiente del Valle y Flamengo se encuentran frente a frente con el Estadio Olímpico Atahualpa de la ciudad de Quito, en Ecuador, como testigo y como escenario.
Toda la Copa Libertadores se vive a través de la pantalla de Disney+
Cabe destacar que el combinado anfitrión supo culminar en lo más alto de una zona también compuesta por Rosario Central, Universidad Central de Venezuela y Libertad de Paraguay. Posteriormente, no tuvo grandes problemas en despachar a Deportes Tolima en octavos de final.
Paralelamente, Flamengo, uno de los principales candidatos al título, terminó primero en un grupo también integrado por Estudiantes de La Plata, Independiente Medellín y Cusco. Más tarde, el combinado brasileño superó a Cruzeiro en octavos de final.
Las formaciones de Independiente del Valle y Flamengo
Independiente del Valle: Aldair Quintana; Daykol Romero, Mateo Carabajal, Richard Schunke, Layan Loor; Jordy Alcívar; Emerson Pata, Junior Sornoza, Hugo Quintana, Aron Rodríguez; Carlos González.
Flamengo: Agustín Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Jorginho, Giorgian De Arrascaeta; Gonzalo Plata, Pedro y Samuel Lino.