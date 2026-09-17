Alineaciones de Flamengo vs. Independiente del Valle por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026

En Río de Janeiro, brasileños y ecuatorianos se encuentran frente a frente buscando las semifinales del certamen continental.

Este jueves, bajo la órbita del partido de vuelta correspondiente a los cuartos de final de la Copa Libertadores de América 2026, Flamengo e Independiente del Valle se encuentran frente a frente con el Estadio Maracaná de Río de Janeiro como testigo y como escenario.

Cabe destacar que, hace exactamente una semana, en el marco del partido de ida desarrollado en Ecuador, el Mengao se quedó con una categórica victoria por 2-0 gracias a las anotaciones conseguidas por Bruno Henrique y Léo Pereira, quedando a un paso de las semifinales.

No es un detalle menor que el conjunto brasileño acudió a esta instancia del propio certamen continental después de dejar en el camino a Cruzeiro en octavos de final, en tanto que Independiente del Valle lo hizo como consecuencia de un saldo positivo frente a Deportes Tolima.

Las probables formaciones de Flamengo e Independiente del Valle

Flamengo: Agustín Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Jorginho, Giorgian De Arrascaeta; Gonzalo Plata, Pedro y Samuel Lino.

Independiente del Valle: Aldair Quintana; Daykol Romero, Mateo Carabajal, Richard Schunke, Layan Loor; Jordy Alcívar; Emerson Pata, Junior Sornoza, Hugo Quintana, Aron Rodríguez; Carlos González.

La previa de Flamengo vs. Independiente del Valle

Publicidad

El cuadro de la Copa Libertadores