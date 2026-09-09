Alineaciones de Palmeiras vs. Liga de Quito por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026

Brasileños y ecuatorianos se encuentran frente a frente en el marco del partido de ida de los cuartos de final del certamen continental.

Este miércoles, bajo la órbita del partido de ida correspondiente a los cuartos de final de la Copa Libertadores de América 2026, Palmeiras y Liga Deportiva Universitaria de Quito se encuentran frente a frente con el Estadio Nubank Parque como testigo y como escenario.

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Cabe destacar que el Verdao arribó a esta instancia del certamen continental luego de terminar segundo en un grupo también conformado por Cerro Porteño, Sporting Cristal y Junior. Posteriormente, en octavos de final, los brasileños dejaron en el camino al propio Cerro Porteño.

Por su parte, el combinado ecuatoriano supo culminar en lo más alto de una zona también compuesta por Mirassol, Lanús y Always Ready. Más tarde, en la instancia de octavos de final, Liga de Quito superó al propio Mirassol por la vía de la definición por penales.

Las formaciones de Palmeiras y Liga de Quito

Palmeiras: Carlos Miguel; Agustín Giay, Murilo Cerqueira, Gustavo Gómez, Joaquín Piquerez; Marlon Freitas, Lucas Evangelista; Felipe Anderson, Maurício, Jhon Arias; José Manuel López.

Liga de Quito: Gonzalo Valle; Marcelo Weigandt, Ricardo Adé, Gian Allala, José Carabalí; Fernando Cornejo, Jesús Pretell, Sebastián González; Janner Corozo, Yerlín Quiñónez y Michael Estrada.

La previa de Palmeiras vs. Liga de Quito

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